Donald Trump : « C’est fini » entre lui et Melania Trump qui ne lui laisse aucun espoir !

Le torchon brûle entre l’ex président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump et sa femme Melania Trump. Selon une source proche de l’ex première dame, cette dernière ne soutiendra pas son époux qui souhaite briguer un nouveau mandat. Pour l’ex mannequin slovène, il n’est plus question de jouer le rôle de première dame pendant quatre autres années.

Donald Trump abandonné par son épouse

Alors qu’ils quittaient la maison blanche en janvier dernier, Donald Trump a déjà clairement manifesté son envie de briguer un nouveau mandat. Mais malheureusement pour lui, sa femme n’épouse pas cette idée. Selon le Daily Mail, l’ancienne First Lady s’est montrée claire, elle ne veut plus revivre quatre ans à Washington dans le palais présidentiel. Une personne proche de Melania Trump a révélé à CNN qu’elle ne voulait plus être à nouveau première dame. Selon cette source, pour elle, la maison c’est un chapitre qui est tout simplement terminé et qu’il faut laisser derrière soi. Et d’après The Mail on Sunday, plusieurs autres personnes confirment que l’américaine d’origine slovène n’a plus envie de rentrer à la maison blanche ou d’avoir à nouveau une quelconque vie politique publique.

Plusieurs sources ont commenté cette position de la femme du milliardaire américain. Une autre source a d’ailleurs révélé que malgré le fait que Donald Trump ait officiellement annoncé qu’il allait se représenter, on ne verra plus son épouse à ses côtés pendant les rassemblements ou les événements de campagne. À cause de cela, il est fort probable que le couple ne tienne plus longtemps, car les deux époux ne regardent plus dans la même direction. Des rumeurs ont déjà commencé à circuler à propos de leur séparation qui serait imminente. Ces rumeurs courent depuis que le couple a accédé à la magistrature suprême du pays de la liberté. Il est donc probable que Barron Trump se retrouve avec des parents divorcés.

Melania Trump, plus proche de sa famille que de son mari

Plusieurs mois après son déménagement de la maison blanche, Melania Trump vit dans la plus grande discrétion et elle n’a été aperçue qu’une seule fois. C’était en début juillet, elle sortait de la Trump Tower située en plein centre de Manhattan. Ce jour, elle était accompagnée de son fils Barron Trump qui est âgé de 15 ans. On a pu s’apercevoir que le jeune garçon avait énormément changé. Elle ne passerait presque plus de temps avec son mari. Depuis que le mandat de son époux est terminé, elle passe le clair de son temps entre la Floride dans leur luxueuse propriété de Mar-a-Lago, à New-York dans leur résidence et à Bedminster dans leur maison de vacances.

Elle est de moins en moins vue en compagnie de son époux. Elle donne l’impression d’aimer plus passer du temps avec ses parents et son fils. Chacun gère son emploi de temps. Selon le magazine People, le couple aurait fait un pacte. Peut-être que ce pacte a une clause qui parle d’un nouveau mandat ou alors peut-être qu’il y a une règle qui stipule qu’ils doivent rester ensemble même s’ils ne partagent plus les mêmes visions.