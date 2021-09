Apple : la marque allonge les dollars pour maintenir Ted Lasso dans ses buts

L’équipe et l’acteur principal de la série Ted Lasso souhaitent une augmentation de salaire et Apple TV+ est prêt à sortir le chéquier.

Apple compte augmenter le salaire de l’acteur principale de sa série Ted Lasso. Selon le Hollywood Reporter, l’acteur principale de la série, toute son équipe et lui aurait obtenus une grosse augmentation de salaire pour la saison 3 de la série. Ce qui serait d’ailleurs sur le point de se réaliser, même si Apple fait face à des complications concernant les droits linéaires de cette production cinématographique.

Augmentation de salaire en vue pour toute l’équipe de production de la série Ted Lasso

Il se pourrait que des négociations soient en cours entre l’interprète du rôle-titre, le producteur artistique Bill Lawrence et les scénaristes et Warner Bros. C’est d’ailleurs cette grosse compagnie de production et de distribution qui produit cette série pour le compte d’Apple Tv+. Des rumeurs courent que Jason Sudeikis s’est même déjà arrangé avec la production pour dorénavant recevoir la somme d’un million de dollars par épisode, en guise de salaire comme acteur, mais aussi comme scénariste en chef et producteur exécutif. Il faut noter que pour les deux premières saisons, il touchait la somme de 250 000 dollars par épisode.

Une augmentation que les autres acteurs bénéficieront aussi. Une hausse qui pourrait être sans conséquences pour Warner Bros, car le studio aurait prévu de passer toute cette facture à Apple. De son côté, Apple TV+ fait payer 1 euro par épisode à chacun de ses abonnés pour pouvoir regarder cette série. L’épisode pourrait même être encore plus moins cher. L’abonné pourra probablement payer 0,5 euro par épisode. La maison de production de la marque à la pomme pourrait avoir du mal à s’en sortir, mais connaissant toutes les ressources financières dont dispose cette grosse entreprise, elle s’en pourra certainement s’en sortira avec juste un peu de difficultés.

Apple TV+ face à des complications concernant les droits d’auteur de la série

Il se pourrait que ce soit Warner Bros qui détienne les droits linéaires de la série après la fin de la troisième saison. Ce qui veut dire que dans les années à venir, la série Ted Lasso pourrait passer sur les petits écrans traditionnels dans les ménages. Une situation qui n’arrangera forcément pas Apple TV+. L’entreprise ne compte pas laisser tomber, elle envisage garder l’exclusivité sur cette série, ce qui lui permettra à coup sûr de glaner de nouveaux abonnés. Garder ces droits linéaires pourraient peser lourd sur le compte bancaire de la multinationale, mais elle a assez de ressources financières pour garder le cap.

Les avis sur cette série sont divergents. D’autres trouvent que c’est une mauvaise série, une production qui ne vaut même pas la peine d’être regardée. Un abonné a même avoué s’être arrêté au deuxième épisode. Certains par contre, pensent que c’est une très bonne série, une belle comédie à succès. Une série que Apple compte garder dans ses rayons et faire tout ce qu’il faut pour ne pas perdre ses droits linéaires. Cette affaire de droits est loin d’être terminée, on en saura un peu plus dans les jours ou mois à venir.