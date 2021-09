François Hollande : pas tendre avec Anne Hidalgo !

Alors qu’elle avait déjà déclaré, il y’a de cela un an, qu’elle n’allait pas se présenter aux présidentielles, Anne Hidlago est revenue sur sa décision et a finalement annoncé qu’elle fera la course à l’Elysée. Une annonce faite ce dimanche 12 septembre à Rouen. La maire de Paris a le soutien de plusieurs personnes. Mais cependant, François Hollande, qu’on sait proche de la candidate, semble ne pas croire en elle pour les présidentielles de 2022. Il ne s’est d’ailleurs pas montré tendre avec la sociétaire du parti socialiste dernièrement. Nous vous en disons plus dans les prochaines lignes.

Anne Hidalgo critiquée durement par François Hollande

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par François Hollande (@fhollande)

François Hollande et Anne Hidalgo sont tous du parti socialiste mais cela n’empêche pas l’ancien président de la république de donner son avis sur la candidate aux futures élections présidentielles. Même s’il s’est retiré de la vie politique, son opinion et ses conseils comptent pour la maire de Paris. Elle qui a d’ailleurs annoncé officiellement qu’elle se présente comme candidate à la prochaine élection présidentielle. C’était ce dimanche 12 septembre à Rouen, que l’épouse de Jean-Marc Germain a fait son discours de déclaration de candidature. Même s’il y’a de cela un an, elle annonçait qu’elle n’allait pas se lancer dans la course à l’Elysée. Elle est finalement revenue sur sa décision et a fini par faire une annonce qui était attendue par plus d’un.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Hidalgo (@annehidalgo)

Mais ce discours n’a pas été suffisant pour convaincre le conjoint de Julie Gayet. Selon des révélations faites par ses proches à L’Express, il la regarderait « avec distance« . Ce qui n’augure pas de bonnes choses pour l’ancienne conseillère régionale d’Île-de-France. Selon l’ancien locataire de l’Elysée, elle a fait son lancement de campagne timidement. D’après une source proche de l’ex chef de l’Etat, ce lancement de campagne était « trop long » et n’a malheureusement engendré aucun « effet de surprise« . En tant que figure de proue du parti socialiste, François Hollande a un avis qui compte beaucoup pour plusieurs membres du parti. C’est bien regrettable pour la fille d’Antoine Hidalgo. Mais quoiqu’il en soit, cette présidentielle est pour elle, un grand pas dans sa carrière politique.

Beaucoup de scepticisme autour de cette candidature

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anne Hidalgo (@annehidalgo)

En plus de ne pas être dans les bonnes grâces de François Hollande pour les élections présidentielles de 2022, plusieurs autres personnes ont des doutes quant à la capacité d’Anne Hidalgo à remplir la mission qu’elle s’est assignée. Les craintes viennent beaucoup plus du parti socialiste. Un cadre du PS a d’ailleurs déclaré ceci dans les colonnes de L’Express : « Je ne sais pas si elle en veut vraiment, viscéralement« . En effet, plusieurs éléments n’ont pas joué en sa faveur.

Premièrement, il y’a le fait qu’elle ait trop mis long à se fixer sur sa candidature. Deuxièmement, il y’a le fait qu’elle ait dit un peu partout l’année dernière qu’elle n’allait pas se présenter. Tous ces éléments ont concouru à ce que ses compères ne croient pas en elle. Même si elle n’a pas pu convaincre ses alliés du PS avec ce début de campagne, rien n’est encore joué et la course à l’Elysée est loin d’être terminée.