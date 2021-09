Nicolas Sarkozy : qui est son ancien collaborateur qui travaille désormais pour Éric Zemmour ?

Eric Zemmour n’est pas encore investi comme candidat à l’élection présidentielle. Mais il prend d’ores et déjà, ses marques en réunissant autour de lui une équipe de campagne costaud, pouvant faire face à tous les coups. Le journal du dimanche a dressé le portrait de son nouveau collaborateur dimanche dernier. Et celui-ci n’est nul autre que l’ancien Sarkozyste Olivier Ubeda. Découvrez dans la suite de ses lignes plus de détails sur le sujet.

Olivier Ubéda : collaborateurs de plusieurs figures politiques françaises

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Sarkozy (@nicolassarkozy)

Derrière chaque homme politique se trouve une armada de personnes dévouées qui s’acharnent grandement sur la manière de faire réussir leurs employeurs. Cependant, pour une raison ou une autre, ces collaborateurs pleins de dévotion et de loyauté peuvent décider de changer de camp et de proposer leurs services à d’autres politiciens. C’est notamment le cas d’Olivier Ubéda, qui a officié aux services de nombreuses figures politiques depuis une vingtaine d’années. Très notoire au sein de L’Union pour le mouvement populaire (UMP), celui qui est désormais conseiller du polémiste Eric Zemmour a pendant de nombreuses années été le responsable du markéting et événementiel de l’ex-chef d’État qui a récemment révélé sa passion pour l’art et la littérature dans son livre intitulé ‘’Promenade’’.

Le journal du dimanche qui dresse le portrait de l’homme dans son article publié le 26 septembre évoque son grand rôle dans une grande campagne publicitaire très appréciée pour son originalité. Il s’agissait de la campagne des tongs UMP en 2006. Aujourd’hui, Olivier Ubéda, offre ses services à Eric Zemmour en tant que conseiller.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Nicolas Sarkozy (@nicolas_sarkozy_fan)

Si ce dernier continue de laisser planer le doute sur sa possible candidature à la présidentielle, il s’active quand même sur l’amélioration de sa posture et de sa position auprès du public en menant au passage, des journées qui ressemble vraisemblablement à celles d’un aspirant à la présidentielle en précampagne. Vous l’avez sans doute remarqué, il fait le tour des chaînes et son nom est cité dans plusieurs rédactions ces dernières semaines. Cela ne fait nul doute qu’il souhaite très clairement, se présenter en tant que candidat pour les prochaines présidentielles. Sinon, pourquoi payer 500 euros de l’heure à un conseiller qui plus à un parcours exceptionnel de promoteurs des hommes politiques les plus réputés ?

Eric Zemmour avait hésité avant d’embaucher Olivier Ubéda

Franck Louvrier, ex-directeur de communication de L’UMP, a fait savoir que le polémiste et écrivain qui aspire à la fonction présidentielle avait hésité dans un premier temps avant de se résoudre à engager l’ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Et cette résolution n’est intervenue qu’après que Franck Louvrier ait rassuré Eric Zemmour sur le profil d’Olivier Ubéda. « Olivier était un très bon professionnel. Il n’y en a pas beaucoup sur le marché qui ont cette expérience. », lui aurait-il dit.

Eric Zemmour pas très apprécié selon un sondage

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Génération Zemmour La Baule (@generation_zemmour_la_baule)

D’après un sondage réalisé par Odoxa-LCP-Public sénat, Eric Zemmour serait la personnalité politique la plus rejetée en ce moment. En effet, l’homme qui a entamé une tournée promotionnelle pour son livre intitulé La France n’a pas dit son dernier mot, figure en tête de liste des hommes politique que les Français apprécient les moins. Il a reçu plus de 59 % de rejets sur l’ensemble des personnes interrogé pour le sondage. Derrière lui se trouve Florian Philippot, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, tandis qu’Emmanuel Macron reste très populaire auprès de ses concitoyens.