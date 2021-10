Mort de Bernard Tapie : « Voilà, tiens-toi prêt », le dernier message de son fils Stéphane envoyé à Marc-Olivier Fogiel

L’ancien propriétaire du club de l’olympique de Marseille, Bernard Tapie s’est éteint dimanche dernier au milieu des membres de sa famille, à l’âge de 78 ans. Le directeur général de BFM TV, a donné des détails sur les derniers instants de l’homme d’affaires, via sa propre chaîne TV. Il a également dévoilé le message que Stéphane Tapie, fils du défunt, lui aurait envoyé. Nous vous proposons de découvrir plus d’information sur le sujet, dans les lignes qui suivent.

Bernard Tapie meurt après une grande bataille contre le cancer

C’était le générique de fin pour Bernard Tapie dimanche dernier. L’homme d’affaires de 78 ans est passé de vie à trépas après un long combat contre le cancer. Cela fait en effet 4 ans que l’homme d’affaires a annoncé être atteint d’un cancer de l’estomac. Depuis lors, bien qu’il ait subi plusieurs opérations, sa tumeur n’a cessé d’évoluer et s’est ainsi propagée dans d’autres parties de son corps à savoir l’œsophage et le poumon.

Mardi 21 septembre dernier, sa fille, Sophie Tapie s’était confié sur l’état de santé de celui-ci et, particulièrement, les nouvelles qu’elle à laisser entendre, n’étaient pas du tout rassurantes. Depuis ce moment, on savait que les jours étaient comptés pour le célèbre homme d’affaires et ancien député français.

C’est dans un communiqué, transmis par la chaîne BFM TV, que la famille de l’homme d’affaires a annoncé la triste nouvelle au monde entier. D’après ce communiqué, l’homme d’affaires qui avait voulu sans succès prendre part à la cérémonie d’inhumation de Jean Paul Belmondo S’est éteint entouré de ses femmes, de ses enfants, de ses petits-enfants et de son frère aussi présent. Celui qui est considéré comme un grand amoureux de la ville de Marseille a adressé un dernier souhait à sa famille pour son inhumation. Il souhaite que cela se fasse dans sa ville de cœur.

L’annonce du décès de Bernard Tapie a donné lieu à une vague d’hommages venus de diverses personnalités, politiques et sportives.

Marc-Olivier Fogiel donne des détails sur la mort de Bernard Tapie

Devant les caméras de sa chaîne, le directeur général de BFM TV a fait savoir qu’il avait reçu un message de la part de Stéphane Tapie dans la nuit du samedi au dimanche. « Stéphane m’a envoyé un petit texto cette nuit pour me dire : ‘Voilà, tiens-toi prêt, il est 1 h 15 du matin, il est en train de glisser dans le coma.’ Et puis ce matin, à 8 h 40, il est parti », a-t-il déclaré, manifestement endeuillé. Il a ensuite déclaré que l’homme d’affaires ne voulait pas trépasser avant le 6 octobre et qu’il aurait même formulé cette doléance à ses médecins pour que ceux-ci l’aident à tenir jusqu’à cette date. Mais hélas, il ne verra jamais le 6 octobre 2021.

Mais, qu’est-ce qui se passera à cette date ? En effet, Bernard Tapie attendait une décision de Justice qui sera rendue le mercredi 6 octobre. Selon Marc-Olivier Fogiel, il voulait être présent au tribunal pour des raisons qu’il n’a annoncées à personne. Tout ce qu’il voulait c’est de vivre ce jour, même s’il savait que ce ne serait pas forcement possible, puisque depuis la rentrée, il était conscient que chaque jour qu’il passait dans ce monde était un jour de plus qu’il avait gagné.