Albert de Monaco tactile : il s’affiche très à l’aise lors d’une cérémonie

Ce mardi 5 octobre, le prince Albert était présent à la 32e édition des Sportel Awards qu’il a d’ailleurs présidée. Cette cérémonie s’est déroulée au Grimaldi Forum. C’est dans une ambiance zen que le papa des jumeaux Jacques et Gabriella a passé la soirée. En plus d’être détendu durant cet événement, il a aussi été très tactile avec certains invités. Il était accompagné de son neveu et sa femme était toujours abonnée aux absentes. Tout récemment, le souverain de Monaco s’est exprimée sur les rumeurs de son divorce avec Charlène.

Un prince à l’aise et très tactile

View this post on Instagram Une publication partagée par Monaco Property Guy (@monaco_property_guy)

Le souverain de Monaco semblait être bien dans sa peau ce mardi 5 octobre à la soirée de remise des prix des des Sportel Awards 2021 au Grimaldi Forum. Cette cérémonie qui récompense les meilleures séquences sportives télévisuelles de l’année écoulée a été présidé par lui. Pour la 32e édition de cet événement, il était venu avec son neveu, Louis Ducruet. Les deux hommes entretiennent une relation étroite ensemble et ils partagent la même passion pour le football.

Loin de se préoccuper de la pandémie du Covid-19, Albert de Monaco a été très tactile avec plusieurs des invités de la soirée. Durant cette cérémonie, il a pris, à maintes reprises, le bras de l’athlète de 42 ans spécialisée dans le sprint. Il a également échangé des contacts physiques avec des sportives tels que les judokates Sarah Leonie Cysique, Amandine Buchard et Margaux Pinot. Le skieur freestyle et acrobatique français, Kévin Rolland, a aussi eu l’immense honneur de serrer la main du 14e souverain monégasque.

View this post on Instagram Une publication partagée par Myriam Ahr/Premium Sportwagen (@ahrmyriam)

Particulièrement à l’aise durant cette soirée, il se pourrait que ce soient les futures bonnes nouvelles sur l’état de santé de son épouse qui aient réchauffées le cœur du prince Albert. Alors que des rumeurs annoncent qu’il a divorcé de sa femme, le fils de Grace Kelly a dû sortir de son silence à ce sujet pour faire taire les rumeurs.

Prince Albert, sa sortie pour clouer le bec aux rumeurs sur son divorce

Cela fait déjà plusieurs mois que le couple est séparé et pour cause, Charlène Wittstock s’était rendue en Afrique du Sud, son pays d’origine, pour travailler sur sa fondation et passer du temps avec son frère et des amis. Mais seulement, une fois arrivée là-bas, elle a été bloquée par la maladie. Ayant contractée une grave infection de l’oreille, du nez et de la gorge contractée en mai, elle a dû rester dans son pays et subir une opération dans un hôpital de Durban, dans le Kwazulu-Natal (est). Pour la soutenir et lui réitérer son amour, le prince lui avait rendu visite en compagnie de leurs enfants.

View this post on Instagram Une publication partagée par @hshprincealbertii

Mais depuis un bout, des rumeurs courent que les deux tourtereaux se sont séparés. Certaines personnes ont même déclaré que le voyage de la princesse avait été dans le seul but de se rebeller contre son mari et rester loin de lui. Des déclarations que le papa de Jazmin Grace Grimaldi a démenti en disant ceci : « Elle n’a pas décidé de s’exiler. Il s’agit purement d’un problème médical qu’il a fallu soigner« . Il a également fait savoir que si sa bien-aimée était partie, ce n’était pas parce qu’elle était remontée contre lui ou contre quelqu’un d’autre. Elle s’était rendue en « […] Afrique du Sud pour réévaluer le travail de sa Fondation là-bas et prendre un peu de temps avec son frère et quelques amis« . Des précisions claires qui viendront peut-être fermer la bouche à ceux et celles qui propagent ces rumeurs.