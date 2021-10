Emmanuel Macron : il choisit de convier à l’Elysée, un acteur oscarisé en novembre

Du 11 au 13 novembre 2021, se tiendra le Forum de Paris sur la paix et d’après Le Journal du dimanche, le président, Emmanuel Macron a décidé d’inviter un acteur oscarisé pour cette occasion. Cet événement s’annonce grandiose alors que le locataire de l’Elysée est en crise diplomatique avec l’Algérie. Cet invité de marque viendra donner plus d’éclat à cet événement international qui s’est tenu à la même date l’année dernière.

Un invité spécial pour un grand événement

La grande Halle de La Villette accueillera gratuitement le public le jeudi 11 au samedi 13 novembre prochain. La quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix qui s’y tiendra est un événement gratuit qui connaitra la participation d’Emmanuel Macron. Comme dans les éditions précédentes, les principaux participants et orateurs échangeront sur des sur des questions de gouvernance mondiale et de multilatéralisme. Dans ce lieu d’échange, plusieurs spécialistes proposent de nombreuses « solutions pour un monde plus stable et en paix« . Et comme on l’a appris au Journal du dimanche, pour rameuter les foules, le président Emmanuel Macron a invité une star américaine internationale et oscarisée. Il s’agit de Forest Whitaker, un célèbre acteur hollywoodien.

Actuellement, le mari de Brigitte Macron fait face à une crise diplomatique avec l’Algérie. Les choses sont tellement tendues entre les deux nations que l’ambassadeur algérien a été rappelé de Paris et la France a interdiction de survoler l’espace aérien algérien avec ses avions militaires. Une situation dont la solution pourrait bien être trouvée pendant ce Forum. Mais aussi, la présence de Forest Whitaker pourrait influencer positivement les relations diplomatiques entre les deux pays. L’acteur américain est d’ailleurs quelqu’un de très engagé dans les œuvres humanitaires car chaque jour, il milite pour la paix à travers le monde avec son programme humanitaire de méditation pacifique par le sport et la culture.

Forest Whitaker, un fervent militant de la paix

L’acteur américain Forest Whitaker est une véritable icône du cinéma américain. Il a fait ses débuts dans le 7e art dans les années 1980 et il a été révélé en 1988 avec le film Bird de Clint Eastwood. Dans cette production cinématographique, il incarne Charlie Parker, un jazzman visionnaire et un fin musicien qui fit du saxophone un instrument fort prisé dans l’industrie musicale. Ce rôle lui a d’ailleurs valu le prix de la meilleure interprétation masculine au Festival de Cannes en 1988. Puis en 2006, il rafle le prix du meilleur acteur de l’année dans un drame biographique dans le film Le Dernier Roi d’Écosse.

Le comédien a aujourd’hui une belle carrière au cours de laquelle il a joué dans de grands films. Mais en dehors de sa carrière d’acteur, il est également aux commandes d’un programme humanitaire de médiation pacifique pour le sport et la culture. C’est d’ailleurs grâce à cette organisation qu’il intervient dans plusieurs pays où la violence règne. On peut citer les États-Unis, le Mexique et le continent Africain. Cela lui a même permis d’être un envoyé spécial de l’ONU qui intervient dans les pays en guerre pour participer à la restauration de la paix.