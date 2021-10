Elizabeth II : sublime en rouge coquelicot pour son dernier engagement apprécié par William et Kate

Jeudi 7 octobre dernier, dans la ville de la capitale britannique, s’est tenue la cérémonie du lancement des jeux du Commonwealth 2022. Pour l’occasion, la souveraine du royaume uni a choisi une tenue fringante. À cette cérémonie, on pouvait voir aussi son fils, le prince Edward qui se tenait à ses côtés lots de la remise du « Queen’s Baton Relay ». Nous vous proposons de lire la suite de cet article afin d’en savoir plus sur le sujet.

La reine Élisabeth honore à nouveau ses engagements au palais de Buckingham

Depuis dix-huit mois environ, la reine Élisabeth n’a plus jamais assuré un seul de ses engagements depuis le palais de Buckingham. Et pour cause, la situation sanitaire en grande Bretagne, à du obligé la reine à se retirer vers le parlais de Windsor avec son époux décédé en avril dernier. Néanmoins, cela ne voudra pas dire que durant toute la période où elle s’est installée dans sa seconde résidence, la reine Élisabeth II n’a pas assumé ses fonctions, seulement, elle depuis le Windsor Palace. Principalement par visioconférence. Ce qui n’est pas devenu chose nouvelle pour la souveraine puisqu’elle avait déjà tendance à recevoir les ambassadeurs, par Visioconférence.

Cependant, le jeudi 7 octobre, la reine souveraine a pu renouer avec ses vieilles habitudes en honorant un engagement officiel depuis le palais de Buckingham. En effet, l’épouse du prince Philip, qui plus la mère du prince Charles a effectué la remise du Queen’s Baton Relay. Une cérémonie qui marque le lancement des jeux du Commonwealth qui sont des évènements multi sportif ayant lieu tous les 4 ans et auquel prends part les athlètes du Commonwealth des Nations.

Un habilement solennel pour la reine, comme à son habitude

Lors de la cérémonie, la reine souveraine à enfiler un manteau fringant de couleur rouge coquelicot avec de nombreuses boucles de couleurs bronze. Sur sa tête, on pouvait voir comme à son habitude un chapeau de même couleur que la tenue avec des fleurs sur le devant. Et pour peaufiner son look, la souveraine a choisi un joli collier en perles avec des boucles d’oreilles du même genre. Ses mains étaient couvertes de gants de même couleur que son petit sac noir. L’ensemble donne un résultat exceptionnel.

Et ce n’est pas la première fois que nous avons aperçu la grand-mère du prince Harry dans un ensemble aux couleurs particulièrement très attrayant et plus encore, dans ce même look. Vous vous souvenez certainement encore de sa visite au musée des sciences de Londres en 2019. Et même au cours de l’année précédente, elle s’était déjà affichée dans un tel look. La reine Élisabeth raffole certainement la couleur orange puisqu’à plusieurs occasions, elle a opté pour des vêtements de cette couleur. Et de toute évidence, elle paraît très ravissante dans ce style vestimentaire même en dépit de son âge avancé. Aux côtés de la reine Élisabeth, lors de la remise du bâton, on a pu apercevoir un prince Édouard, tout souriant. Pour mémoire, le prince Edward, est le plus jeune fils de la reine Élisabeth et de son feu époux Philippe et 13e dans la liste de succession au trône. Il partage ses journées avec sa femme Sophie Rhys-Jones avec qui il a eu deux enfants, la princesse Louise Alice Élisabeth Mary et le prince James Alexander Philip Theo.