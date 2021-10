Charlène de Monaco : elle subit une nouvelle opération et est désormais en observation

Toujours pas remise de son infection de la sphère ORL, la mère de la princesse Gabriella et du prince Jacques a subi une nouvelle opération ce vendredi 8 octobre 2021. À l’issue de l’intervention, les nouvelles de la femme du souverain de la Principauté de Monaco ont été communiquées par les sources proches du palais princier. Découvrez dans la suite de ces lignes, tout ce qu’il faut savoir sur le sujet.

Nouvelle opération pour Charlène de Monaco

Toujours coincé en Afrique du Sud à plus de 12 000 km de son époux et de ses enfants, Charlène de Monaco vient de subir ce samedi 9 octobre une nouvelle intervention chirurgicale. Cette opération entre dans le cadre du traitement de l’infection de la sphère ORL dont est victime la princesse et qui le retient dans le pays de Nelson Mandela. D’après les informations que nous avons reçues, il s’agirait de la dernière opération que devra subir la princesse avant de faire son grand retour au rocher.

D’après la source qui a relayé l’information, l’opération a été un succès pour la princesse qui se trouve désormais en observation. Elle pourra donc regagner son domicile en Afrique du Sud à l’issue des 48 heures qui suivent sa mise en observation. Ainsi, après avoir vécu un moment ténébreux avec sa grave infection de l’oreille du nez et de la gorge, le bout du tunnel apparaît désormais à la princesse qui n’a plus qu’à s’accrocher.

Les rumeurs autour de la situation de la princesse de Monaco

Son absence auprès de son mari et de ses enfants au palais des princes de Monaco a été pendant longtemps objet de débat au sein de la communauté. Puisque si certains pensent que la princesse s’est éloignée de son époux pour des problèmes de couples, d’autres pensent plutôt qu’il ne s’agirait rien de tout ça et que la princesse serait réellement coincée à l’autre bout du monde pour des raisons sanitaires. Face à ce bruit de couloir qui devenait de plus en plus assourdissant, le prince de Monaco est sorti de son silence et a tenu à remettre les choses bien à la claire. Il n’y a aucun problème de couple entre sa femme et lui. Il a même profité de l’occasion antan, pour donner des nouvelles de celle-ci qu’elle décrit comme allant bien.

Mais récemment, une photo de Charlène de Monaco publié par elle-même sur son compte Instagram a remis le doute sur les informations qu’a communiquées le prince. Puisque sur la photo en question, la femme du souverain monégasque avait tellement maigri et était presque méconnaissable. Et même si elle a tenté de rassurer le public avec sa légende « God bless » qui veut dire « Bénie », les internautes ne sont toujours pas rassurés.

Dès lors, il parait évident que les nouvelles informations puissent donner un peu de soleil dans le cœur de la communauté de la princesse inquiète pour sa situation sanitaire. Nous reverrons ainsi Charlène à Monaco dans les prochains jours. Tout ce dont rêverait certainement un certain Prince Albert qui qualifie les journées passées sans sa femme d’« un peu difficiles ». Difficile pour un père d’élever des enfants tout seuls sans leurs mères. Et si l’expérience n’a duré que quelques jours pour le prince, il trouve déjà la tâche particulièrement compliquée. Et n’aspire qu’au retour de sa femme au rocher pour pouvoir à nouveau former avec elle une équipe.