François Hollande : « Tu seras trahi toi aussi », cet avertissement qu’il donne à Emmanuel Macron

Gérard Davet et Fabrice Lhomme consacre un ouvrage à la présidence d’Emmanuel Macron après ceux de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Découvrez l’avertissement lancé par François Hollande à Emmanuel Macron.

Un nouveau livre politique pour Gérard Davet et Fabrice Lhomme, dix ans après la sortie de l’ouvrage intitulé « Sarko m’a tuer », et cinq ans après « Un président ne devrait pas dire ça ». Dans ce nouvel ouvrage, les deux grands reporters du quotidien Le Monde ont évoqué l’avertissement que François Hollande aurait lancé à Emmanuel Macron durant leur passation de charges. Nous vous invitons à lire l’intégralité de cet article, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Un ouvrage consacré au quinquennat Emmanuel Macron

Si « Sarko m’a tuer » et « Un Président ne devrait pas dire ça » traitent respectivement de la gouvernance de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, « le traître et le néant », lui se consacre particulièrement à Emmanuel Macron et son ascension fulgurante au sommet de l’État. Plus de 110 témoins de premier plan ont été interviewés par les deux journalistes auteurs de la nouvelle parution.

Dans cet ouvrage qui sera mis en vente à partir de ce mercredi 13 octobre 2021, plusieurs sujets ont particulièrement été évoqués comme ce dîner mémorable organisé par François Hollande, auquel ont pris part Brigitte et Emmanuel Macron alors que ce dernier gérait encore un portefeuille ministériel dans le gouvernement de l’ex-chef d’État. En effet, au cours de cette soirée, un évènement inattendu s’est produit : le chien du président aurait grignoté les lunettes de l’épouse du ministre des Finances. Cette dernière prise de colère n’a pas hésité à faire payer au chef de l’État la facture de ses paires de lunettes.

Edouard Philipe a-t-il trahi Emmanuel Macron

Autre sujet qui attire l’attention dans cet ouvrage est l’avertissement de François Hollande à son Successeur. Reçus par Jean Jacques Bourdin, ce mardi 12 octobre, les deux journalistes du Monde se sont penchés sur la question en évoquant le cas d’Édouard Philippe. En effet, celui qui a été à la tête du gouvernement de l’État français entre 2017 et 2020 vient de mettre en place son propre parti politique appelé Horizon. Un acte de trahison similaire à celui d’Emmanuel Macron il y a environ 5 ans, d’après plusieurs observateurs.

Pour ce fait, les auteurs sont revenus sur les évènements qui se sont déroulés en mai 2017 au moment de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. En effet, d’après les journalistes, l’ancien chef d’État aurait fait savoir à Emmanuel Macron à l’occasion « qu’il sera trahi lui aussi », lorsqu’il lui a été rapporté que le futur premier ministre n’était nul autre que le maire du Havre Édouard Philippe. Et, l’époux de Brigitte, de répondre sur le coup : « Non, il me doit tout, il n’osera jamais ». Des propos qui montrent la confiance totale du chef d’État à son ancien premier ministre.

En allant plus en profondeur sur le cas d’Édouard Philippe, les deux journalistes auteurs de la nouvelle parution ont évoqué les différences et les ressemblances entre l’ancien premier ministre et le président de la République. D’après leurs propos, des témoins proches du pouvoir ont expliqué qu’Édouard Philippe était sans doute moins intelligent qu’Emmanuel qui s’est hissé au sommet de l’État avec habilité et ruse, cependant, il reste une personne de grande moralité. Et sur ce dernier point, il dépasserait de loin Emmanuel Macron qui n’a pas hésité à trahir François Hollande à qui il devait tout. Dès lors, il parait vraiment impossible de penser qu’Édouard Philippe pourrait trahir Emmanuel Macron.