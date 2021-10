Julia Ducournau : elle représentera valablement la France aux Oscars 2022 avec le film Titane

Pour compléter la liste des films qui doivent être nominés aux Oscars, le choix du candidat d’un pays revient à ce dernier. Ainsi, en France pour l’occasion de la 94e cérémonie, c’est la Palme d’or « Tinane » qui a été sélectionnée. Un long-métrage réalisé par Julia Ducournau. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus de détails sur le sujet.

Le cinéma français va-t-il être à nouveau récompensé ?

View this post on Instagram Une publication partagée par Julia Ducournau (@julia_ducournau)

Cette fois-ci, c’est peut-être la meilleure. Depuis près de vingt-neuf ans, le cinéma français rêve de voir son candidat rafler la récompense pour le meilleur film sur l’échiquier international. En effet depuis 1992 avec la nomination du film « Indochine » aux Oscars, la prestigieuse récompense n’est plus jamais revenue en France. Et les Français commencent à prendre patience puisque chaque année, ce sont des candidats jugés très solides qui sont envoyés par la France. Si vous les avez suivis, vous conviendrez que, « Le prophète », sorti en 2009 ; « Les Misérables », mis en vente en 2019 ou encore « D’eux », sont des films qui n’ont pas manqué d’impressionner les téléspectateurs. Cependant, jamais ils n’ont été retenus comme meilleures réalisations de l’année. Dès lors, il commençait à être difficile d’imaginer un film français au sommet. Mais cette année, une lueur d’espoir apparaît.

Trois candidats retenus par le CNC

Adulé depuis sa sortie, le film « Titane » a carrément fait l’unanimité que ce soit en France, au Canada ou encore dans le pays de l’oncle Sam. C’est donc sans surprise que la réalisation a été sélectionnée comme palme d’or au Festival de Cannes cette année. Cependant, ce n’était pas encore là, son optimum. On s’attendait bien à un rebondissement, et ce mardi 12 octobre 2021, la grande nouvelle est tombée, le film « Titane » a été choisi pour porter la France dans la lice de l’Oscar cette année.

View this post on Instagram Une publication partagée par Getty Images Entertainment (@gettyentertainment)

C’est le 7 octobre dernier, que le Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC), a transmis la candidature de trois réalisations : « Titane », réalisé par Julia Ducournau, comme on l’avait susévoqué ; « l’Événement », réalisé par, Audrey Diwan et ‘’Bac Nord’’ réalisé par Cédric Jimenez. Sans contredit, ces trois longs-métrages méritaient amplement d’être retenus. Outre, Julia Ducournau, qui a remporté la palme d’or, Audrey Diwan a aussi reçu une récompense, il s’agit du lion d’Or qui a été décerné à la Mistral de Venise. Pour sa part, le film de Cédric Jimenez a largement cartonné depuis sa sortie, avec 1,9 million d’entrées au cinéma.

« Titane » pour représenter la France

Mais parmi tous ceux-ci, il fallait bien qu’un seul triomphe. Après tout, un pays n’a droit qu’à un seul candidat. Et le choix de celui-ci revient à un comité habileté. Un mois plus tôt, le ministre de la Culture avait nommé les membres de ce comité sur proposition du président du CNC. Il s’agissait des cinéastes, Florent Zeller et Jullie Delply ; des producteurs Alain Goldman et Iris Knobloch ; des exportateurs Grégory Chambret et Émilie Georges ainsi que d’autres membres comme Serge Toubiana, Thierry Frémaux et Véronique Cayla. En tout, neuf membres qui doivent décider de qui envoyer pour représenter la France aux Oscars 2021.

View this post on Instagram Une publication partagée par Julia Ducournau (@julia_ducournau)

Le choix final ? Vous l’avez déjà deviné depuis le début, c’est bien le film « Titane » qui a été sélectionné. Et, même s’il n’est pas encore assuré de figuré dans le short List des nominés pour l’oscar 2022, le cinéma français peut se permettre de rêver. Pour mémoire, l’année dernière, cette prestigieuse distinction avait été décernée à la réalisatrice Chloé Zhao pour son long-métrage Nomadland.