Charlene de Monaco : « Il me tarde de rentrer chez moi et de revoir mes enfants », elle brise le silence

Toujours, loin du Rocher depuis quelques mois et après plusieurs interventions chirurgicales, Charlène de Monaco qui ne s’est pas vraiment exprimé sur son envie de rentrer à la maison auprès de ses enfants, brise enfin le silence. Au cours d’un entretien enregistré récemment, elle fait part de son grand désir de revoir ses enfants, qui lui manquent extrêmement. Nous vous proposons, de lire la suite de cet article, pour découvrir plus d’informations sur le sujet.

Charlène de Monaco toujours en Afrique du Sud

Au palais princier de Monaco, la grande question qui taraude les enfants du Prince Albert II, se pose sans doute sur, le retour de leur mère. Coincé dans le pays de Nelson Mandela depuis plusieurs mois, Charlène de Monaco subit une série d’opérations dans le cadre du traitement de son infection dans la zone des oreilles et de la gorge. C’est d’ailleurs cette infection, qui empêche l’épouse du prince de Monaco de prendre l’avion, seul transport pour revenir au rocher, à part la navigation par voies maritimes, qui prendrait énormément de temps.

Alors qu’on pensait qu’elle ferait son grand retour au rocher ce mois-ci, la princesse nous a encore fait une de ses peurs le 8 octobre passé. En effet, ce vendredi, elle était une nouvelle fois admise en salle d’opération. Selon une source proche du palais de Monaco, la princesse avait subi sa dernière intervention, et rien de grave ne s’était passé. Elle aurait donc été mise en observation pendant 48 heures et devrait pouvoir revoir son domicile en début de semaine.

Charlène de Monaco revient sur les raisons de son départ

Vendredi 15 octobre dernier, soit sept jours après sa dernière opération, l’épouse du souverain monégasque à poster sur les réseaux sociaux, un entretien auquel elle avait pris part très récemment. Pour l’occasion, elle s’était exprimée sur les principales raisons qui l’ont poussée à se rendre dans son pays natal. Et ce n’est évidemment pas pour un problème de couple qu’elle avait traversé toute l’Afrique par voie aérienne pour se rendre dans le pays actuellement dirigé par Cyril Ramaphosa, mais plutôt, pour la cause des animaux, dans laquelle, elle est fortement engagée.

Ainsi dans la vidéo publiée sur son compte Instagram, la princesse consort fait part de sa grande détermination en matière de prévention contre l’extinction de certaines espèces animales comme le rhinocéros. Elle raconte également que son envie d’achever le travail qu’elle a débuté depuis plusieurs années dans plusieurs pays du continent africain, l’a poussé à prendre la décision de se rendre en Afrique du Sud. Cependant, elle ignorait que les choses auraient pu prendre une autre tournure. Se retrouvant malheureusement infectée, elle n’avait plus le choix. Il fallait se plier aux exigences des médecins.

Pressée de rentrer à Monaco

Dans le second volet de cette vidéo, la mère du prince Jacques et de la princesse Gabriella fera part de toutes les opérations chirurgicales qu’elle a dû subir. Il y a d’abord eu une première, qu’elle qualifie de « très réussie », mais finalement à cause des complications, elle fut à nouveau admise en salle d’opération pour subir une seconde intervention chirurgicale qui elle aussi s’est bien passée. Maintenant qu’elle se sent de plus en plus rétablie, la seule volonté de la princesse est de retrouver ses enfants. « Il me tarde de rentrer chez moi et de revoir mes enfants qui me manquent terriblement », a-t-elle souligné dans la vidéo.