Donatella Meden : qui est la sublime Miss Nord-Pas-de-Calais ?

On connait désormais la miss qui représentera la région Nord-Pas-de-Calais à Miss France 2022 et elle s’appelle Donatella Meden.

Ayant déjà vu plusieurs de ces filles être élue miss France, Nord-Pas-de-Calais a désigné celle qui défendra l’image la région au prochain concours national de reine de beauté. Donatella Meden est cette jeune femme qui a devancé toutes ses concurrentes ce samedi 16 octobre. Elle n’est pas seulement belle, elle est également intelligente. Le 11 décembre prochain, elle se frottera aux autres miss venues de toute la France et fera tout son possible pour rentrer dans sa région avec la couronne tant convoitée. Mais cependant, qui est-elle vraiment ?

Son élection

Pour la finale régionale de miss Nord-Pas-de-Calais, elles étaient 14 candidates. Samedi 16 octobre à Lévin, elles ont toutes fourni le maximum d’efforts pour pouvoir rentrer avec l’écharpe de miss. Mais seulement, au terme de cette compétition régionale, Donatella Meden a damé le pion à toutes ses concurrentes. Celle-ci aura donc la lourde la responsabilité de représenter sa région le 11 décembre prochain au concours nationale Miss France 2022 qui se tiendra au Zénith de Caen. Peut-être, elle pourra rentrer avec la couronne de Miss à la maison. Si elle a pu battre 13 autres candidates devant 2 800 spectateurs, elle a toute les chances de reproduire l’exploit de Maëva Coucke ou Camille Cerf, qui comme elle sont originaires de Nord-Pas-de-Calais et ont eu à gagner le prestigieux titre de Miss France.

Une miss qui parle plusieurs langues

Le concours national de beauté ne repose pas seulement sur l’aspect physique, mais aussi sur le côté intellectuel. Donatella Meden est une jeune Franco-croate âgée de 20 ans, elle est en troisième année de bachelor ISEFAC mode et luxe à Lille. Elle mesure 1,74 mètres et parle couramment 5 langues. Elle maitrise le croate qui est sa langue maternelle, elle parle le français, mais aussi l’anglais, l’espagnol et le russe. Donc il n’y a pas que sa beauté qui va séduire les jurys à partir du 11 décembre prochain. Elle est une habituée des scènes de défilé car, hormis ses études, elle est mannequin. La mode, la cuisine, le cinéma et la natation font partie des passions de la jeune femme. Comme toute aspirante à la couronne de Miss France, le projet social de Donatella Meden est de rendre l’enseignement accessible pour tous, de lutter contre les discriminations et les violences faites aux femmes.

Les concurrentes de Donatella Meden au prochain concours national de beauté

Si Donatella Meden est déjà qualifiée pour le grand concours national qui se tiendra à partir de ce 11 décembre au Zénith de Caen, 20 autres candidates viendront représenter leur région respective. Tumateata Buisson représentera Tahiti, pendant que Mélysa Stephenson défendra les couleurs de la Guyane. Emma Renucci a été élue Miss Corse, Éva Navarro est la candidate de Provence, Marion Ratié a été désignée pour représenter Languedoc-Roussillon. Ludivine Edmond quant à elle, est laMiss Guadeloupe, puis, Emmy Chenin défilera pour la Nouvelle-Calédonie.

Toutes ces belles demoiselles se joindront à la Miss Réunion Dana Virin à Lolita Ferrari qui est Miss Poitou-Charentes, à Hannah Friconnet qui est Miss Midi-Pyrénées et à Ambre Andrieu, Miss Aquitaine. La région de Franche-Comté sera défendue par Julie Cretin, Anaïs Werestchack portera l’étendard d’Auvergne. Line Carvalho fera tout pour que l’écharpe de miss France rentre au Pays-de-la-Loire. Sarah Conan de son côté, fera tout pour que toute la Bretagne soit fière d’elle. Charlotte Faure est la compétitrice de Rhône-Alpes, Chloé Galissi, pour Bourgogne. Chloé Galissi se battra pour la région de Limousin, Diane Leyre est Miss Île-de-France, et enfin Léna Massinger donnera le meilleur d’elle pour Champagne-Ardenne.