Bill Clinton : hospitalisé, des nouvelles qui rassurent sur l’état de santé de l’ex-président américain

Admis au centre médical UCI d’Irvine de l’Université de Californie, au sud de Los Angeles, l’ex-président des USA, Bill Clinton, est sorti ce dimanche. Il a été interné parce qu’il souffrait d’une infection des voies urinaires, qui plus tard, s’est transformée en Septicémie. Mais selon le communiqué fait par son parole sur Twitter, il va mieux. D’après la chaîne américaine CNN, il a quitté l’hôpital ce dimanche 17 octobre, accompagné de son épouse Hillary Clinton.

Bill Clinton, état de santé rassurant

Atteint d’une infection n’ayant aucun trait avec le Covid-19, comme l’ont confirmé les médecins, Bill Clinton a été admis au centre médical UCI d’Irvine de l’Université de Californie, au sud de Los Angeles. D’après le New York Times, l’ex-président américain était atteint d’une infection urinaire qui a progressé et est devenue une septicémie. Petit rappel : la septicémie est état aigu de dysrégulation de la réponse de l’organisme à une infection et elle survient lorsque des substances chimiques diffusées dans le système sanguin pour combattre une infection provoquent une inflammation dans tout le corps. Elle touche en moyenne 1,7 million d’américains chaque année et selon les Centres de prévention et de contrôle des maladies (CDC), elle est la cause de mortalité chez 270 000 personnes par an.

Mais heureusement, ce samedi 16 octobre, son porte-parole, Angel Urena s’est exprimé sur Twitter et a fait savoir que l’ex-président allait mieux et qu’il était en phase de récupération. Il avait également déjà été rassurant en faisant savoir que le mari d’Hillary Clinton était gai et avait témoigné toute sa gratitude envers le personnel médical qui a pris soin de lui. Bien après, dans un autre communiqué, le docteur Alpesh N. Amin a fait savoir que Bill Clinton est sorti du centre médical UC Irvine ce dimanche 17 octobre. Sur des images en direct de CNN, on a pu apercevoir, l’ex chef d’état américain quitter l’hôpital avec un masque au visage et en compagnie de sa femme. Il a d’ailleurs fait un signe du pouce face aux caméras, comme pour dire qu’il va bien. Le docteur Amin a également fait savoir qu’après 5 nuits passées à l’hôpital, sa fièvre et ses globules étaient revenus à la normale. Donc, l’homme qui venait de souffler sur sa 75e bougie, rentre chez lui continuer son traitement.

Ses problèmes de santé par le passé

Anciennement président des USA de 1993 à 2001, Bill Clinton a déjà eu plusieurs autres problèmes de santé par le passé. En 2004, il a été hospitalisé pour subir quadruple pontage coronarien, question de libérer quatre artères bouchées. Puis, en 2010, il a dû être admis à l’hôpital une fois de plus pour subir une angioplastie. Suite à cela, il s’est vu contraint de se mettre à un régime végétarien. Il n’avait d’ailleurs pas caché son changement de diète et c’est sur la chaine ABC qu’il avait fait savoir que son état de santé était menacé de la sorte à cause du stress qu’il a enduré pendant plusieurs années, mais aussi, parce qu’il mangeait beaucoup de Hamburgers et de steak.