Miss France 2022 : dernière élection de Jean-Pierre Foucault ? Alexia Laroche-Joubert répond !

Jean-Pierre Foucault a déjà présenté le concours national de beauté pendant 25 ans, mais seulement, des rumeurs courent que le présentateur ne sera pas sur la scène de Miss France 2022 cette année. Alexia Laroche-Joubert qui a pris les rênes du concours national et dans une interview accordée au Parisien, a fait savoir qu’il officiera toujours comme maitre de cette cérémonie de ce prestigieux événement. La femme âgée de 51 ans a aussi annoncé les couleurs en imposant sa vision et des changements suivront.

Alexia Laroche-Joubert à propos du départ de Jean-Pierre Foucault

Aujourd’hui âgé de 73 ans, Jean-Pierre Foucault a une belle carrière de présentateur télé. Il officie comme tel depuis plus de 45 ans et il n’est pas prêt de s’arrêter. C’est ce qu’a fait savoir Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la société nouvellement créée, Miss France. L’homme qui a tenu le célèbre programme Qui veut gagner des Millions, présentera pour sa 26e année consécutive, le concours national de beauté, Miss France. C’est dans une interview accordée au Parisien que la productrice a laissé entendre que Jean-Pierre Foucault n’était pas à sa dernière année. L’animateur sera bel et bien présent au Zénith de Caen ce 11 décembre 2021 pour l’élection de la reine de beauté de France.

En juillet dernier, le principal concerné a lui-même, au cours d’un échange sur Télé Pro, confirmé qu’il sera effectivement de la partie. Il a commencé par déclarer ceci : « Cela fait des années qu’on dit que c’est ma dernière. Il est toujours là le vieux« . Puis il a continué en révélant qu’un jour viendra où il déposera le micro et surtout, qu’il ne s’accrochera pas désespérément. Puis, il a assuré qu’il quittera les choses quand le moment viendra et il a rappelé qu’il a bien pu quitter son programme fétiche Qui veut gagner des Millions.

Miss France 2022, ce qui va changer

Pour cette autre édition de Miss France, celle qui est à la tête de la société Adventure Line Productions a indiqué qu’il y aura plusieurs changements. Et lorsqu’elle évoque les changements, elle sait de quoi elle parle, car elle assure également la production de Koh-Lanta et de Fort Boyard. Au cours de son entretien dans les colonnes du Parisien, elle a commencé par dire que pour la thématique de cette année, elle souhaite faire quelque chose de différent et de grand pour toutes ces femmes qui ont le cran de mettre leur vie en pause pendant un mois et demi. Elle a aussi fait part de son vœu de mettre les costumes régionaux en avant, pour un bon retour aux sources.

Mais aussi, pour la productrice française, les prétendes au titre de reine de beauté de France ne devront pas se comporter comme des mannequins qui ont juste pour vocation de défiler avec des tenues, elles devront être proches des français, aimer le contact, être en représentation et véhiculer des valeurs. Mais également, les candidates devront parler d’elles, faire part de leurs motivations afin qu’on puisse comprendre la direction qu’elles comptent emprunter. Pour Alexia Laroche-Joubert, la miss est bien plus qu’un top-modèle, elle doit incarner des valeurs sûres.