Incroyable Talent : la prestation d’un candidat vire au drame

Les fans de América’s Got Talents ont retenu leur souffle jeudi dernier après avoir appris le terrible accident dont a été victime l’un des candidats les plus connus de l’émission. Découvrez ce qui s’était réellement passé.

Le jeudi 14 octobre dernier, l’émission télé l’Amérique à un incroyable talent a failli perdre l’un de ses candidats. Il s’agit du cascadeur Jonathan Goodwin qui a été victime d’un accident très grave au cours de son entraînement en vue de sa prestation sur le podium de la compétition. Il a été admis d’urgence à l’hôpital dans un état très critique.

Une émission qui présente des talents incroyables

Si vous êtes un aficionado de la célèbre émission étasunienne, América’s Got Talent, vous avez sans doute assisté à pas mal de prestation incroyable et hyper flippant. Des personnes qui jouent régulièrement leurs vies, comme dans un jeu vidéo pour exposer leurs talents, c’est ce qu’il manque le moins. Le doute, le suspens, la peur, l’émotion, tout est mélangé dans cette émission pour faire vibrer le public et les téléspectateurs. D’ailleurs, ils sont nombreux à se positionner devant leurs écrans à l’heure de la diffusion de cette émission dont l’audience grimpe d’année en année.

Si la plupart des fois, le public assiste à un spectacle hors du commun marqué par des prestataires qui réussissent presque toujours leurs tours, quelques fois, il peut y avoir des imprévus, certaines choses peuvent, d’un seul coup, mal se tourner. Cependant, il faut reconnaître que c’est extrêmement rare, car chaque candidat qui participe à l’émission est particulièrement très bien préparé à exécuter avec succès la prestation qu’il souhaite présenter. Et cela est la résultante des nombreux entraînements qui ont lieu avant la présentation de talent.

Un entrainement intensif ce jeudi pour Jonathan Goodwin

L’un de ces entraînements susévoqués s’est déroulé jeudi soir. Seulement, quelques choses de presque inhabituelles s’est produit. Le cascadeur/magicien Jonathan Goodwin qui participait à America’s Got talent : extrême, une version de la compétition uniquement réservée aux talents les plus incroyables, à frôler la mort. Selon les informations de reporté par nos confrères de TMZ, la séance d’entraînement a été soudainement interrompue après un grave accident dont a été victime Jonathan Goodwin. En réalité, le candidat en question était suspendu par les pieds, à une certaine hauteur par rapport au sol dans une camisole de force. À ses côtés, étaient également suspendues deux voitures qui se balançaient de part et d’autre. L’objectif de l’artiste en jeu était de se détacher et de tomber sur un matelas placé en dessous de sa position, avant que les voitures en mouvement ne le percutent.

Scénario imprévu, mais dramatique

Cependant, les choses ne se sont pas passées comme ils les avaient prévus. En effets ce sont les câbles auxquels étaient suspendues les voitures qui ont cédé. Quelques secondes plus tard, une grande explosion résultant du choc des deux voitures avec le sol a été observée. Bien entendu, l’acteur avait été entraîné dans la chute des voitures. Et il n’est pas tombé sur le matelas qui était en bas de sa position initiale, mais plutôt sur le sol, la tête en première. Une chute très brutale, un accident très grave. Que dire ? C’est tout simplement un drame qui s’était produit.

Toujours selon les informations de TMZ, la victime qui a repris conscience après être resté inerte les secondes qui ont succédé sa chute, a rapidement été transportée dans un hôpital à bord d’un avion. Vu son état de santé, une opération est forcément requise. Toutefois, nous n’avons actuellement aucune nouvelle de son état de santé et c’est tout ce qui inquiète le public depuis le drame puisque le candidat est bien notoire dans l’émission et avait ainsi un grand nombre de fans.