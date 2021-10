The Voice All-Stars : Louis Delort repêché et un détail ne laissent pas les téléspectateurs indifférents

Samedi 16 octobre dernier, c’était la demi-finale du télé-crochet de TF1, The Voice All Star. À l’occasion, plusieurs candidats ont été éliminés dont un certain Louis Delort. Cependant, ce dernier a bénéficié d’un coup de grâce du public pour se faire repêcher et se qualifier finalement pour la phase suivante. Toutefois, le temps qu’il a fallu pour que son verdict soit rendu a agacé les internautes, puisque le processus a pris un long moment. Nous vous proposons de lire la suite de cet article pour avoir plus de détails sur le sujet.

Une demi-finale mouvementée

Plusieurs candidats se sont affrontés durant les battles du samedi soir. Mais malgré la difficulté du jeu, certains candidats n’ont pas eu du mal à se sortir de situation. C’est notamment le cas des 5 premiers qualifié : Amalya, Anne sila, Manon, MB14, et Terence. Cependant, il manquait encore un 6e candidat pour couronner la liste des qualifiés. Pour cela, une deuxième chance est accordée aux candidats initialement éliminés afin que le meilleur puisse décrocher la 6e place et se qualifier pour la phase suivante. C’est donc l’occasion pour un certain Louis Delort, comme chacun des quatre autres candidats éliminés d’ailleurs, de se faire repêcher et de rester dans la course.

La soirée s’est donc prolongée. Et le processus n’a pas été bref. Mais malgré cela, les fans sont restés pour voir qui sera enfin le 6e finaliste. Cependant, une situation inattendue s’est produite à l’issue de repêchage, que n’ont particulièrement pas apprécié les fans très déçus. En effet, comme il l’espérait tout, Louis Delort a été repêché, mais les téléspectateurs n’ont même pas eu le temps de célébrer cette victoire avant que les génériques de fin d’émission soient lancés. Une situation déplaisant pour ceux-ci qui auraient aimé voir la réaction du candidat repêché et peut-être même entendre sa voix.

Si certains estime que la dureté de l’émission a dû obligé ses organisateurs à rapidement, sonner la fin pour permettre à la chaîne de diffuser d’autres programmes, d’autres pensent qu’il s’agit simplement d’un manque de respect envers les téléspectateurs de la part des organisateurs. Puisque si les téléspectateurs sont restés plantés devant leurs écrans tout le temps de l’émission, c’est évidemment pour voir comment serait la fin. Et carrément, elle a été complément faussé. Un événement gênant pour les internautes qui ont passé la soirée à exprimer leurs mécontentements.

Amalya qualifiée sans difficulté

Si Patrick Fiori a eu peur pour son candidat Louis Delort, Jenifer Bartoli, n’a pas eu à s’inquiéter du sort de sa candidate qui n’a pas vraiment souffert avant d’être qualifié pour la finale. Enfin, la coach de 38 ans peut s’estimer heureuse d’avoir pu amener un de ses candidats en finale. Elle qui a perdu quasiment tout son effectif depuis l’élimination surprise de Al.Hy. Pour mémoire, à cette occasion, la chanteuse avait poussé un coup de gueule comme elle ne l’avait jamais fait auparavant, pour déplorer la perte de sa candidate. Une réaction qui a grandement étonné le public et même ses collègues. Samedi, avant le début des demi-finales, la coach a publié un message sur Instagram dans lequel elle répond très cash à ses détracteurs et réclame le soutien du public, afin de voir sa dernière candidate en finale. Chose désormais faite. Maintenant, l’objectif c’est de gagner la compétition à l’issue de la finale.