François Hollande évasif : il refuse de donner clairement sa position sur une éventuelle candidature

Ce mercredi 20 octobre 2021, l’ancien chef d’État français, François Hollande était reçu sur le plateau de l’émission C à vous pour présenter son nouvel ouvrage intitulé « Affronter ». À cette occasion, il a été interrogé sur sa possible candidature pour 2022, mais très habile l’ex-président balais la question du revers de la main et s’exprime sur la candidature d’une autre candidate. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Candidat ou pas Candidat ? François Hollande snobe la question

Après Nicolas Sarkozy, c’est au tour de François Hollande de sortir un ouvrage. Mais ce dernier, n’a pas abordé la question de la littérature et de l’art comme son prédécesseur l’a fait dans son livre intitulé »Promenade’‘. L’époux d’Anissa Bonnefont est plutôt resté en politique. Ainsi, dans son livre baptisé »Affronter », le successeur de Nicolas Sarkozy, passes-en revue, le profil des possibles candidats aux prochaines élections présidentielles tout en mettant la lumière sur les défis majeurs que la France doit relever au cours du prochain quinquennat. L’ex-chef d’État essaie également de proposer des solutions pour permettre à la France de surmonter les crises dans lesquelles, elle se retrouve plongée. En gros, ce nouvel ouvrage de l’ancien chef d’État, s’impose comme un guide détaillé et utile pour faire un choix convenable lors des élections de 2022.

Après avoir expliqué en résumé l’objet de son ouvrage, l’ancien président a été interrogé par Anne Élisabeth Lemoine sur une éventuelle candidature à la présidentielle de 2022. La journaliste a d’abord demandé à l’ancien chef d’État s’il se sentait capable de battre le candidat Emmanuel Macron aux prochaines élections. Sans hésitation, François Hollande fait rapidement savoir à l’animatrice de l’émission que dans la mesure où il n’est pas candidat, cette question n’avait pas de place dans leur discussion. Et la journaliste de demandeur encore à l’ex-chef d’État s’il n’envisageait pas de devenir candidat, puisqu’il ne donne jamais sa position sur le sujet. Face à cette nouvelle question, l’ancien locataire de l’Élysée a simplement, passé son tour. Il n’y a apporté aucune réponse précise. Une façon simple de l’ancien homme d’État de faire régner doute sur sa possible candidature ou non.

Hollande votera socialiste

En esquivant la question de la journaliste, l’ancien chef d’État n’est tout de même pas resté silencieux. Il a tout simplement changé la direction de sa réponse, mais est resté sur le sujet de la présidentielle. Ainsi, l’homme d’État de 67 ans a dévoilé le nom de la personne pour qui il voterait probablement en 2022. Socialiste, fermes dans ses engagements, François Hollande, ne se voit pas en train de voter pour un autre candidat qui ne partage son idéologie. Et s’il y en a un qui répond convenablement à ces attentes à l’heure actuelle, c’est Anne Hidalgo, la maire de la capitale française.

Cependant, plusieurs observateurs pensent que celle-ci finirait certainement par se désister, vu le faible taux d’intention de vote que lui attribuent les sondages. Néanmoins, pour sa part, l’ancien chef d’État a profité de cette émission pour lancer un message très clair à la future candidate. Elle ne devrait surtout par faire machine arrière. Tout ce qu’elle se doit de faire maintenant, c’est de bâtir un projet solide qui pourra convaincre les Français, à lui confier le pays pour le prochain quinquennat.