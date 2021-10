Elizabeth II hospitalisée : obligée de passer une nuit à l’hôpital

Dans l’après-midi du mercredi 20 octobre au jeudi 21 octobre, la reine Elizabeth II a été hospitalisée. Alors qu’elle s’était rendue à l’hôpital pour des examens préliminaires, les médecins se sont vus dans l’obligation de la retenir. Pour des raisons de fatigue, la souveraine a dû accepter et ce malgré elle, de se reposer pendant quelques heures à l’hôpital privé Edward VII dans le centre de Londres. Comme l’a révélé le palais de Buckingham dans un communiqué adressé aux médias, la maman du prince Charles a regagné le Palais de Windsor jeudi à midi.

Reine Elizabeth II, très peu d’hospitalisations

En 2022, elle aura le privilège de fêter ses 70 ans à la tête de la monarchie britannique. Au cours de ce règne, elle a fait preuve d’une bonne forme physique et a connu très peu d’hospitalisations. Il y a de cela 8 ans, soit en 2013 comme elle a été admise à l’hôpital pour la dernière fois. Cette année-là, souffrant d’une gastro-entérite, elle avait été internée pour 24 heures. Avant ce bref passage à l’hôpital, sa dernière hospitalisation remonte à 2003. Et enfin, ce mercredi 20 octobre 2021, comme l’a fait savoir le palais dans un bref communiqué, après la recommandation de repos pendant quelques jours du médecin, la souveraine britannique est allée à l’hôpital ce mercredi dans l’après-midi pour subir des examens préliminaires et le lendemain à midi, elle était de retour au château de Windsor.

Du haut de ses 95 ans et malgré la crise sanitaire due au Covid-19, elle continue d’assister à des événements publics. Ce mardi 19 octobre, à la veille de son hospitalisation, elle a assisté à une réception avec le premier ministre britannique Boris Johnson, le président de Windows Bill Gate ou même l’envoyé américain pour le climat John Kerry. Au cours de cet événement, elle était en bonne condition physique car elle a discuté debout et serré des mains, ceci sans gants et masque. Mais ce mercredi 20 octobre, alors qu’elle devait faire une visite en Irlande du Nord, elle a dû l’annuler et appliquer malgré elle, la recommandation de repos de ses médecins. Comme l’a révélé la presse britannique, sa courte hospitalisation se serait faite à l’hôpital privé Edward VII dans le centre de Londres, centre hospitalier dans lequel son mari avait été admis à maintes reprises avant sa mort.

Une souveraine toujours en forme

La reine Elizabeth II est la souveraine qui a le plus mis long sur le trône britannique. Cela fait près de 70 ans qu’elle a accédé à la tête de la monarchie anglaise et depuis ce temps, elle est presque toujours en forme, car très peu hospitalisée. En dehors de cela, elle n’a visiblement pas de problèmes de santé. Même si en janvier 2020 elle était absente à une visite à cause d’un petit rhume, la reine Elizabeth II continue de rester en forme. Elle se porte aussi bien qu’il y a de cela quelques mois, elle était montée à dos de poney et elle continue d’assister à des événements publics.