Eric Zemmour : son message sur Elizabeth II fait réagir les journaux britanniques

Eric Zemmour ne peut plus s’arrêter, découvrez son tweet à la reine britannique qui fait polémique.

Eric Zemmour n’a pas cessé de faire parler de lui. Ce mercredi 20 octobre, il a une fois encore, été au cœur des discussions. Cependant cette fois-ci, ce n’est pas seulement dans l’hexagone, mais surtout au Royaume-Uni, où les journalistes n’auraient particulièrement pas apprécié un tweet du polémiste à propos de la reine Élisabeth II. Nous vous proposons de lire la suite cet article pour avoir plus d’informations sur le sujet.

Eric Zemmour devenu inarrêtable ?

Le polémiste Éric Zemmour est sous le feu des projecteurs depuis que son nom est cité comme probables candidats en 2022. Si jusque-là, il n’a encore laissé entendre sa position sur le sujet, il n’en demeure pas moins que le journaliste de 63 ans surfe sur les rumeurs, pour faire asseoir sa réputation et par la même occasion, faire parler de lui. Ainsi, le polémiste multiplie ses apparitions publiques. Le mercredi 20 octobre, passé, il avait fait un tour au salon Milipol, qui est un salon professionnel ayant pour but de veiller à la sûreté des pays. À cette occasion, le probable futur candidat à l’élection présidentielle de 2022, qui était entouré d’une dizaine de journalistes, a pris une pose spectaculaire avec dans ses mains un sniper utilisé par les agents de RAID. Face à la caméra, le polémiste avait lancé une petite blague « ça rigole plus là, reculez ! » Cependant cette séquence qui a rapidement fait le tour des réseaux n’a pas été du tout apprécié par les internautes.

Eric Zemmour s’enfonce encore plus

Pour donc répondre à ses détracteurs à propos de sa blague mal jugée, le journaliste va aggraver la situation en postant un tweet qui fait encore plus polémique. Il s’agit en effet, d’une photo de la reine d’Angleterre en personne avec dans ses mains, un fusil. En légende de la publication, le polémiste a simplement glissé un petit cœur rouge. Alors qu’il pensait, certainement faire savoir qu’il n’était pas la seule personnalité publique qui tient une arme en main, Éric Zemmour, s’est rapidement fait reprendre par plusieurs personnes et surtout par les médias britanniques qui semblent scandalisés par un tel manque de respect envers la reine d’Angleterre.

Pour mémoire, la photo en question aurait été prise en 1993 alors que celle-ci avait encore 68 ans. C’était à l’occasion d’une visite de la souveraine à une association de tir de l’armée dans le village de Bisley situé dans l’arrondissement de Surrey en Angleterre. Les internautes ont donc fait remarquer au polémiste que pour sa part, la reine avait seulement tenu l’arme dans ses mains sans pour autant, la braquer sur un quelconque individu, comme l’aurait fait Éric Zemmour dans la vidéo devenue virale.

Eric Zemmour répond à ses détracteurs

L’intéressé en question a finalement pris la parole pour mettre fin aux critiques qu’il subissait depuis son dernier post. Il a expliqué qu’il était en visite dans un salon d’arme à feu, et qu’en prendre n’était pas une faute de sa part. Il a ensuite ajouté que contrairement à l’information qui était véhiculée, il n’avait braqué l’arme sur aucun individu et donc n’aurait menacé personne. Un tel désagrément aura-t-il été suffisant pour faire régresser Éric Zemmour dans les sondages ? Nous l’ignorons, mais si ça avait été le cas, cela donnerait certainement le sourire à une certaine Marine Le Pen, en mauvaise posture depuis que le polémiste est évoqué dans la course à la magistrature suprême.