Elizabeth II : elle a été contrainte de lever le pied, de quoi souffre-t-elle vraiment ?

Ce mercredi 20 octobre 2021, sur recommandation de ses médecins, Élisabeth II a décidé d’annuler son voyage en Irlande du Nord. Une décision qui, même si elle l’a finalement accepté, ne ravit pas du tout la souveraine britannique.

Un déplacement officiel annulé pour la reine d’Angleterre

Au trône depuis 70 ans, le monarque anglais, a très rarement manqué un voyage officiel. Néanmoins, ce mercredi 20 octobre, c’est avec déception que la reine a pris la décision de finalement annuler son voyage en Irlande du Nord. Un déplacement inscrit dans l’agenda de la nonagénaire depuis plusieurs mois et auquel, elle s’attendait impatiemment.

En effet, ce sont les médecins de la reine qui lui ont fortement déconseillé ce voyage. Ainsi, pour préserver sa santé, la souveraine s’est vue contrainte de se plier aux recommandations de ses praticiens. Dès lors, l’opinion commence à vivement s’interroger, avec inquiétude, sur la situation sanitaire réelle du monarque.

Élisabeth II : De quoi souffre-t-elle vraiment

Commençons par écarter l’hypothèse du Covid 19, puisque la reine s’est fait vacciner. Et bien plus encore, elle a à nouveau été testée négative de la maladie. Mais, selon les informations reportées par nos confrères de Mirror, la mère du prince Charles souffrirait en réalité d’une maladie très récurrente en automne, lorsque la température change brusquement. D’après une autre source, la nonagénaire pourrait être en train de souffrir d’un rhume saisonnier.

Élisabeth II passera-t-elle la main ?

Si la maladie de la reine semble bénigne, cela n’empêche pas pour autant l’opinion à s’interroger sur l’impensable. Élisabeth II envisage-t-elle de céder le trône au prince Charles ? Selon une experte royale, les fonctions du monarque sont énormes, même si elle ne remplit aucun engagement exécutif au sein de l’État. Pourquoi donc ne pas passer la main et se reposer pour le restant de ces jours ?

Cette dernière question a été répondue par la biographe Angela Levin. D’après celle-ci, la reine même si elle se sent faible, se doit de continuer d’honorer ses engagements de souveraine. Parce qu’elle avait fait la promesse à 21 ans qu’elle porterait la couronne jusqu’à son dernier souffle. Ainsi, la nonagénaire se sentirait très coupable, si elle venait à abandonner ses fonctions maintenant, alors qu’elle n’a pas encore payé tribut à la nature. Cependant, comme elle, le pape Benoît XVI a tenu les mêmes promesses. Pourtant, nous l’avons vu accomplir un acte révolutionnaire. Il a simplement pris sa retraite, lorsqu’il commençait à sentir qu’il devrait passer la main. Ainsi, toujours selon la biographe, la reine pourrait prendre la même décision. Tout le monde comprendrait qu’elle a honoré ses engagements et personne ne l’en voudrait d’ailleurs.

Seulement, va-t-elle prendre cette décision ? Nous l’ignorons. Élisabeth II a toujours été contre le fait qu’on la définisse par son âge. Pour la souveraine, chaque personne aurait l’âge qu’il ressent. Dès lors, elle se sent peut-être encore en forme pour continuer la course. C’est certainement pour cette raison qu’elle aurait refusé le ‘’Oldie of the years’’ (personne âgée de l’année, en français). Par ailleurs, Élisabeth II reprendra ses fonctions officielles le lundi 1er novembre prochain. Et peut-être, décidera-t-elle de partager quelques-unes de ses fonctions avec son fils, le prince héritier et son petit-fils William, deuxième dans la liste de succession au trône.