Brigitte Macron : « Ne lui répétez pas », elle aurait fait une visite en solo dans le dos de son mari

Brigitte Macron a fait une visite de deux jours à Marseille ces 21 et 22 octobre et pendant son échange avec des journalistes, elle leur a demandé de rien répéter à Emmanuel Macron.

Son mari était à Marseille il y a moins d’une semaine et ce jeudi 21 octobre, c’était au tour de Brigitte Macron de se rendre dans la cité phocéenne. Si le fait qu’elle y soit allée seule ait attiré l’attention, sa façon de dire aux journalistes de ne pas faire savoir à son époux qu’elle était à Marseille a fait rire plus d’un ce jour. Pendant qu’elle était en train d’échanger avec des étudiants, puis avec des journalistes, Emmanuel Macron, lui, était pris à Bruxelles.

Les raisons de son voyage

C’est décidément un amour en commun que le couple Macron partage pour la ville de Marseille. Brigitte macron était en déplacement dans la cité phocéenne sans son mari ces 21 et 22 octobre. Pendant ces deux jours de visite, elle a fait plusieurs choses. Elle est allée à la faculté de droit de La Canebière où elle a été reçu par le doyen Jean-Philippe Agresti. Elle a échangé avec les étudiants sur des sujets tels que la précarité, le harcèlement et les nouvelles organisations sous-jacentes aux périodes de restriction. Au cours des presque deux heures d’échange avec les étudiants, la première dame a répondu aux multiples à leurs questions et elle s’est montrée très attentive avec eux. Elle a également joué le rôle de guide auprès de ses étudiants en leur prodiguant des conseils et a écouté quelques inquiétudes sur les élèves Marseillais.

La femme du chef de l’Etat français était également à l’hôpital de La Timone où elle a pris le temps d’écouter les personnels de santé. Si elle n’était pas avec Emmanuel Macron, elle était tout de même accompagnée par son amie Sabrina Roubache. Cette dernière est productrice dans l’univers du 7e art, elle est également conseillère scolaire. Au cours de cette visite dans la ville dont le club de football a remporté une ligue des champions européenne, Brigitte Macron a également répondu aux interrogations des journalistes qui ont posé des questions indiscrètes.

Brigitte Macron, une épouse drôlement cachottière

Si Emmanuel Macron était à Bruxelles, Brigitte Macron était décontractée de l’autre côté du Sud de la France. En effet, elle a fait preuve d’humour au cours de son entretien avec les journalistes du Journal La Provence. Une interview qui a d’ailleurs été relayée par Télé-Loisirs ce vendredi 22 octobre. L’ancienne enseignante aujourd’hui âgée de 68 ans a recadré les choses quant à son rôle auprès de son époux, le président des français. Elle a déclaré : « Je ne suis pas élue, je suis à côté de lui, je lui répercute. J’estime que c’est mon rôle, mais pas au-delà« .

Ensuite, avec humour, elle a signalé : « J’en ai profité parce que le Président était à Bruxelles. Ne lui répétez pas… » Mais bien après, elle a fait savoir qu’elle prend des notes, lorsqu’elle fait des visites, elle rend compte à son mari. À une question posée par un élève, elle a répondu qu’elle ne prend aucune décision, une situation qui l’arrange d’ailleurs. Au cours de son interview avec le journal La Provence, la première dame a été encore plus claire en disant ceci : « Là, j’ai noté tout ce qui m’a été dit. Il va le lire, il va m’écouter, il va en parler avec les ministres. Je ne peux moi qu’activer des sujets avec la Fondation des hôpitaux« . Une précision qui vient faire comprendre que Brigitte Macron sait très bien ce qu’elle doit faire au quotidien pour aider son mari dans la lourde tâche qui consiste à diriger toute la France.