Miss France 2022 : qui est la sublime Jade Lange du Centre-Val de Loire ?

Le 11 décembre prochain se tiendra à Caen, l’élection de Miss France 2022. À cet effet, chaque région devra donc élire sa reine de beauté afin qu’elle la représente au niveau national. Ainsi, le Centre-Val de Loire a élu sa Miss beauté pour l’année 2021, ce dimanche 24 octobre.

Jade Lange élue reine de beauté du Centre-Val de Loire

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Centre-Val de Loire 2021👑 (@jadelangeoff)

À six semaines environ de l’élection de la reine de beauté de l’hexagone pour l’année 2022, les comités régionaux travaillent d’arrache-pied, pour dénicher la pépite qui représentera chaque région le 11 décembre prochain à Caen. Si la Normandie et la Côte d’Azur ont élu leurs représentantes, respectives pour le grand concours, ce fut le tour du Centre-Val de Loire ce dimanche. Et, 18 candidats se sont présentés au Parc des Expositions de Dreux en Eure-et-Loir, pour tenter de convaincre le jury. Après 3 heures de défilés pleins de spectacles, c’est Jade Lange, qui a reçu l’approbation du comité régional du Centre-Val de Loire. Cette jeune femme de 18 ans s’est imposée avec une forte envie de vaincre et une détermination sans faille. Après son élection en tant que miss de Loiret 2021, Jade Lange ne pouvait pas s’arrêter-là, elle prend ainsi la couronne de Chloé Delavalle et se dirige vers le sommet. Désormais, l’étudiante en licence du langage, à en ligne de mire, le titre de Miss France 2022.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Centre-Val de Loire 2021👑 (@jadelangeoff)

Ayant pris la parole après son élection en tant que reine de beauté de la région du Centre-Val de Loire, la jeune fille ne pouvait pas s’empêcher de laisser s’exprimer son immense joie. Elle s’est dit être sur « un petit nuage » et compte bien amener sa région le plus loin possible dans le concours national. « C’est la région où je suis née, ou j’ai grandi et la représenter au concours Miss France c’est tout simplement incroyable », a-t-elle déclaré.

Jade Lange donne son avis sur les attaques en justice de Osez le féminisme

Si la native de Malesherbes, n’a pas encore donné de détail sur les valeurs qu’elle voudrait porter si elle décroche le titre de reine de beauté de l’hexagone, elle a quand même tenu à donner son avis sur la récente plainte déposée par l’association »Osez le féminisme ». En effet, cette organisation féministe française née en 2009 avait lancé des poursuites judiciaires contre le concours Miss France. Selon elle, la compétition à travers laquelle est élue la reine de la beauté française ne respecte pas le Code du travail.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miss Centre-Val de Loire 2021👑 (@jadelangeoff)

L’association a par ailleurs, qualifié le concours de sexiste, présentant ainsi les organisateurs de Miss France comme étant de personnes ayant des comportements discriminatoires envers les femmes. Des accusations abusives selon Jade Lange qui n’a tout de même pas privé l’association de son droit d’opiner librement sur n’importe quel sujet. Cependant elle a tenu à faire savoir que si une femme participe à la compétition des Miss, cela n’aurait pas été une contrainte puisqu’elle exerce son libre arbitre. Par ailleurs, celle qui peut être désormais considéré comme reine de beauté de Loiret et de Centre-Val de Loire, à tenir à faire savoir à l’association »Osez le féminisme » qu’être Miss, c’est aussi une opportunité pour présenter une valeur à défendre.