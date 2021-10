François Hollande : épinglé par une ministre qui lâche « Il a profité du système » !

Ce samedi 23 octobre, Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la Fonction publique, s’est entretenu avec nos confrères du journal Le Parisien. À cette occasion, la politicienne s’en est violemment prise à François Hollande qui avait mis à mal le gouvernement de son prédécesseur, dans son ouvrage paru récemment.

Une ministre de Macron attaque François Hollande

Les macroniens rendent coup pour coup ! Seulement trois jours après la sortie de son livre, François Hollande s’est littéralement fait manger par Amélie de Montchalin samedi dernier. La ministre de la transformation et de la Fonction publique, a à peine eu le temps de lire les 400 pages de l’ex-président, qu’elle ne remette déjà ce dernier à sa place. En effet, dans son ouvrage intitulé Affronter, l’ancien chef d’Etat n’a pas épargné Macron et son gouvernement. Il a d’abord évoqué sa rupture brutale avec ce dernier, puis concentré ses propos sur les insuffisances de son gouvernement. Et là, il faut dire que l’ancien occupant de l’Élysée n’a pas mâché ses mots, il est allé fort en accusant son successeur de faire preuve d’insensibilité face à certaines détresses du peuple français. Une affirmation que n’a pas du tout appréciée Amélie Montchalin.

Initialement, venue pour répondre aux questions des journalistes du quotidien Le parisien sur les propositions des candidatures LR concernant la réduction du nombre de fonctionnaires, Amélie Montchalin n’a pas hésité à opiner sur l’ouvrage de François Hollande, quand l’occasion s’est présentée. « Dans son dernier ouvrage, il vous renvoie l’image d’un gouvernement de technocrates… », a-t-elle commencé avant de déclarer que l’ex-chef d’État, était lui-même, un technocrate au plus haut point. Et d’ajouter que le prédécesseur d’Emmanuel Macron avait pleinement profité du système des grands corps de l’État, pour se tailler une place en politique. Par la suite, la ministre a déclaré qu’à l’opposé d’Emmanuel Macron, François Hollande n’avait pas démissionné de la haute fonction publique quand il était entré en politique, mais continuait d’accumuler les droits à la retraite, pour une position, qu’il n’avait occupé que pour peu de temps.

Que savoir de l’ouvrage de François Hollande

Dans son livre qui s’impose comme un guide ultime pour faire un choix judicieux en 2022, François Hollande ne laisse personne de côté. Bien entendu, il ne s’est pas exprimé que sur le macronie. L’ex-chef d’État s’est donné la liberté de pénétrer chaque parti politique et de lui rendre son coup. Ainsi, de Jean Luc-Mélenchon à Emmanuel Macron, en passant par Anne Hidalgo, l’ex-chef d’État a étrillé tout le monde.

Lorsqu’elle tombe sur les propos de l’ancien président, Anne Hidalgo, en course pour l’Élysée, est très rapidement montée au créneau pour demander à celui-ci de s’expliquer clairement. Et comme un gentleman qui assume ses propos, François Hollande s’est présenté à l’hôtel de ville jeudi matin pour répondre aux questions de la mairesse de Paris. Nous ignorons pour le moment, ce qui a été dit au cours de cet entretien, mais nous sommes certains que Anne Hidalgo et François Hollande, se sont compris, puisque la veille, l’ancien locataire de L’Élysée n’a pas caché son soutien à la maire de Paris dans son entretien avec Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C a Vous.