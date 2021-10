Brigitte Macron : « Il y a toujours des fantasmes », sa mise au point sur son influence à l’Élysée !

Brigitte Macron était en visite à Marseille les 21 et 22 octobre dernier, pendant que son mari se trouvait de l’autre côté de Bruxelles. Elle a notamment effectué plusieurs visites. On peut ainsi citer sa visite à faculté de droit de La Canebière et à l’hôpital de La Timone. Pendant ce séjour, elle a accordé une interview à La Provence ce vendredi 22 octobre. Elle a profité de cette occasion pour clarifier son implication dans le travail de son époux à l’Elysée.

Un rôle bien précis

À la tête de la magistrature suprême de France depuis 2007, Emmanuel Macron a toujours bénéficié du soutien de sa femme. Elle est presque toujours à ses côtés et leur relation fait constamment couler beaucoup d’encre et de salive. Interviewée par le quotidien régional de Marseille, La Provence, ce vendredi 22 octobre, la première dame a souhaité mettre certaines petites choses au clair. Depuis son rang d’épouse, bien qu’elle soit la première conseillère d’Emmanuel Macron, elle a fait savoir qu’elle n’est là que pour le soutenir. Elle a continué en indiquant qu’elle souhaite combattre les fantasmes qui tournent au tour de son rôle et a clarifié : « Là, j’ai noté tout ce qui m’a été dit. Il va le lire, il va m’écouter, il va en parler avec les ministres. J’estime que c’est mon rôle, mais pas au-delà« .

Une mise au point faite bien avant

Ce n’est pas la première fois que Brigitte Macron s’exprime pour tirer les choses au clair quant au rôle qu’elle joue à l’Elysée. Elle l’avait déjà fait en 2020. Cette année-là, elle avait commencé par s’interroger. Ensuite, elle avait précisé que c’est tout à fait normal qu’il y ait de l’influence dans un couple et donc, comme Emmanuel Macron a de l’influence sur elle, elle aussi peut en avoir sur lui. Enfin, elle avait fait savoir qu’on ne mesure pas cette influence.

Un couple de plus en plus fusionnel

Le président Macron est un époux qui peut compter sur sa femme à n’importe quel moment. Plusieurs fois, il n’a pas tâtonné pour confirmer que Brigitte Macron est très présente à ses côtés. Au cours de son échange avec le journaliste Arthur Berdah, le chef de l’Etat avait déclaré : « Elle partage tout de ma vie, du soir au matin. Elle a une place dans cette maison qui n’est pas que celle d’être la femme qui m’accompagne dans la vie. Elle est aussi ma conseillère, celle à qui je soumets mes idées« . Des paroles qui ont été confirmées par l’écrivaine Gaël Tchakaloff qui a écrit un livre dédié au couple présidentiel. Dans cet ouvrage paru depuis ce mois d’août, la journaliste a fait savoir qu’ »Ils ont un agenda partagé. Ils savent minute par minute ce que vit l’autre« . Ensuite, elle a poursuivi en précisant qu’ils sont convaincus que le couple augmente énormément l’individualité. « Tant qu’on est tous les deux« , n’est pas seulement le titre du livre de l’écrivaine, c’est aussi une phrase que l’épouse du président utilise fréquemment.