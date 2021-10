Affaire Gabby Petito : les résultats de l’autopsie sur la mort de Brian Laundrie dévoilé

Cette affaire prend de plus en plus d’ampleur et de nouveaux éléments sont découverts pendant que l’enquête se poursuit. Alors que tout le monde pensait que les résultats du décès de Brian Laundrie seraient suffisants pour clore l’enquête, son avocat fait savoir que l’autopsie ne révèle rien ?

Découverts ce mercredi 20 octobre 2021, les restes humains de Brian Laundrie ont été disséqués et minutieusement inspectés par un médecin légiste. Cependant, alors qu’on pensait pouvoir déterminer les causes ou même les circonstances de sa mort, les résultats de l’autopsie ne révèlent rien du tout. Toutefois, d’après les informations reportées par nos confrères de People, de nouvelles analyses seront effectuées dans les prochains jours.

Les résultats de l’autopsie de Brian Laundrie ne sont pas suffisants pour élucider le mystère

Le mystère, de plus en plus grandissant autour de l’affaire Gabby Petito. Alors que toute l’attention était concentrée sur les résultats de l’autopsie de Brian Laundrie, dont les restes humains ont été retrouvés le 20 octobre dernier, le voile n’a toujours pas été levé sur cette dramatique affaires. En effet, d’après les informations recueillies par nos confrères de People, l’avocat de la famille Laundrie aurait déclaré qu’il n’était pas possible que la cause exacte de la mort du jeune homme, désigné comme principal suspect dans le meurtre de sa petite amie, soit déterminée par le médecin légiste. Dès lors, les restes humains du jeune homme ont été envoyés à un anthropologiste qui effectuera des analyses approfondies. L’avocat a ensuite précisé que dès que la famille de Brian entrera en possession de ses restes, il sera directement incinéré. Il n’y a donc pas d’obsèques prévues pour lui.

Une mystérieuse histoire

C’est une effroyable tragédie que connaissent actuellement les proches de Gabby Petito. Sans nouvelle de leur fille depuis fin août, les parents de la vloggeuse de 22 ans, ont vu tous leurs espoirs de revoir le sourire de leur adorable fille s’éteindre brusquement après que les restes humains retrouvés le 19 septembre 2021, aient été confirmés comme étant ceux de Gabby Petito.

Quelques semaines plus tôt, la jeune fille avait entamé avec son petit ami Brian Laundrie, un voyage à bord d’un van à travers les États unis. Si au début, elle avait émis quelques peurs concernant ce projet qui lui tenait vivement à cœur, la jeune volggeuse a rapidement fait comprendre à ses parents qu’elle se sentait bien en sécurité en compagnie de son amoureux. Mais voilà, le 1er septembre, quelques semaines après leur départ, c’est Brian Laundrie seul qui est rentré en Floride à bord du van, dans lequel le couple avait pris le départ. Inquiets que leur fille ne soit pas elle aussi rentrée, les parents de Gabby Petito ont rapidement fait appel aux forces de l’ordre pour retrouver celle-ci.

Après 19 jours de recherche, les fédéraux ont finalement fait la tragique découverte qui plongera la famille de la jeune vloggeuse dans le deuil. Mais, entre-temps, Brian Laundrie s’était lui aussi volatilisé. Plus aucune trace du jeune homme qui était considéré comme la pièce manquante pour constituer le puzzle. Mais finalement, l’enquête bascule à nouveau vers le mystère après que des restes humains correspondant au jeune homme de 23 ans ont été découverts dans le parc de Myakkahatchee Creeks à North Port en Floride. L’hypothèse du suicide étant initialement évoquée, les enquêteurs ont certainement conclu que le compagnon de Gabby Petito serait vraisemblablement rongé par la culpabilité. Mais avec l’annonce du résultat de l’autopsie qui ne révèle rien de concret sur les véritables raisons du décès de Brian Laundrie, les enquêteurs ont encore du pain sur la planche, car le mystère semble loin d’être fini.