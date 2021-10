Elizabeth II : de plus en plus affaiblie, qui est Mabel Anderson, cette amie intime de la reine qui veille sur elle ?

En pleine convalescence depuis quelques jours, la reine Elizabeth II a été contrainte au repos forcé. Ainsi, elle a fait appel à l’une de ses vieilles amies, pour lui tenir compagnie.

Un mode de vie trop intense pour la reine Elizabeth II

Si l’hospitalisation de la reine Elizabeth II, dans la nuit du 20 au 21 octobre dernier, n’a pas été longue, elle a tout de même été contrainte de se reposer tranquillement. En effet, malgré ses 95 ans, la reine adopte un rythme de vie particulièrement trop intense pour son âge. Si elle n’exerce quasiment aucun rôle politique au sein du gouvernement, la reine reste tout de même la cheffe de l’État britannique. Dans cette position elle se doit donc d’honorer plusieurs engagements, comme la cérémonie de lancement des jeux du Commonwealth 2022 pendant laquelle, la souveraine a effectué la remise du prix du Queen’s Baton Relay.

Mais en plus des occupations générées par les engagements dû à son rôle au sommet de l’État, la reine Elizabeth II, prends également part à quelques activés personnelle. En effet, d’après plusieurs sources, depuis le décès du prince Philip, la reine accueille chaque jour de nombreux visiteurs pour lui tenir compagnie. Au palais de Buckingham, les déjeuners et les dîners s’enchaînent chaque jour et le soir avant de se coucher, le monarque reste tard devant sa télévision pour suivre une série télévisée. Bref, elle vit sa belle vie de reine, mais cela présente beaucoup de répercussions sur sa santé. Dès lors, la reine doit désormais supprimer quelques-unes de ses habitudes et se donner beaucoup de repos. Et même si elle souhaite toujours s’accrocher à sa couronne jusqu’à son dernier souffle, Elizabeth II peut toutefois déléguer certaines responsabilités aux princes Charles et William respectivement 1er et 2e dans l’ordre de succession au trône.

De toutes les façons, il est indéniable que la reine se doit de se reposer, comme le conseillent les médecins. Et le monarque semble bien avoir compris cela en annulant son déplacement pour l’Irlande du Nord récemment. Au palais de Buckingham, la souveraine profiterait donc tranquillement de sa convalescence. Et pour passer ses journées en bonne compagnie, afin de ne pas trop s’ennuyer, la reine aurait fait appel à une vieille amie à elle. Une certaine Mabel Anderson, qui tout comme la souveraine, est dans sa 95e année.

À quand remonte cette amitié entre la reine et Mabel Anderson ?

Selon une source de Daily Mirror, cette amitié entre la reine et Mabel Anderson daterait de l’époque où le prince Charles était encore un enfant. En effet, elle intervenait comme infirmière de la famille lorsque besoin se présentait. Très rapidement, son amitié avec de mêmes âges qu’elle a pris, et les deux femmes seraient devenues très proches l’une de l’autre. Toujours sympathique envers les membres de la famille royale, Mabel Anderson, est présente pour aider la reine quand elle en a besoin. Elles partagent ensemble des moments de joies comme de tristesses. En définitive, c’est l’une des meilleures amies de la reine. Et tant qu’elles vivront, leur amitié ne connaîtra jamais de fin.