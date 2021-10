Jazmin Grace Grimaldi : la fille du prince Albert de Monaco fait une annonce importante

Ayant le même nom que sa grand-mère, Jazmin Grace Grimaldi aurait décidé de suivre le même chemin que celui de la princesse Grace Kelly. Ce dimanche 24 octobre, la fille aînée du prince Albert II de Monaco s’est servie de son compte Instagram pour passer un message important. Dans ce message, on peut voir clairement, qu’après ses études, la jeune femme a déjà trouvé son orientation professionnelle. Dans sa vie, elle ne compte pas se limiter aux activités traditionnelles qui sont faites par tous les membres de la famille royale, elle compte bien faire carrière dans le cinéma.

Prince Albert II de Monaco : ses enfants qui ne figurent pas dans l’ordre de succession

Le prince Albert II de Monaco règne sur le rocher monégasque depuis le 6 avril 2005, héritant ainsi de toutes les fonctions que son père, le prince Rainier III occupait avant lui. Tout comme il a reçu le pouvoir, il devra, le moment venu le léguer à un de ses enfants. Cependant, il est papa de deux enfants nés hors mariage. En effet, les enfants nés hors mariage ne figurent pas dans l’ordre succession princier. Jazmin Grace Grimaldi est la fille ainée du souverain monégasque et elle est venue au monde après la relation que le prince Albert a eu avec Tamara Jean Rotolo. Une relation qui n’a pas abouti à une union devant Dieu et les hommes. Cette histoire d’amour avait d’ailleurs fait couler beaucoup d’encre et de salive.

En dehors de Jazmin Grace Grimaldi, Alexandre Coste, l’autre enfant du frère de Caroline de Monaco, ne pourra pas, lui aussi, prétendre au trône monégasque. Ce jeune garçon âgé de 18 ans est le fruit de l’idylle entre Nicole Coste, ancienne hôtesse de l’air et le prince Albert. Seuls les jumeaux de Charlène de Wittstock, épouse légitime du dirigeant monégasque, pourront, demain, se retrouver à la place de leur père. Si elle ne peut pas régner sur Monaco demain, Jazmin Grace Kelly semble avoir trouvé sa voie.

Un nouveau chemin pour Jazmin Grace Grimaldi

En plus d’être chanteuse, activiste à l’initiative du fond humanitaire et ayant fait ses études en Californie, état américain où elle est née, Jazmin Grace Grimaldi semble avoir emprunté le même chemin que sa grand-mère, Grace Kelly. Ce dimanche 24 octobre sur Instagram, elle a partagé une photo où elle est toute souriante depuis Londres. Les deux hashtags : #Auditions et #Casting qu’elle a écrit en légende ont fortement attiré l’attention. Tout porte à croire qu’elle s’est lancée dans le cinéma comme l’épouse du prince Rainier III. D’un autre côté, elle a modifié sa biographie sur le même réseau social et se présente désormais comme une actrice de l’Agence américaine APA Agency.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la première fille ainée du prince Albert fait allusion à sa reconversion professionnelle sur les réseaux sociaux. Le 19 octobre dernier, elle avait partagé deux clichés d’elle en train de se faire pomponner dans une loge. Elle avait accompagné ces deux photos de ce message : « The actors life for me » (La vie d’acteur pour moi). Tout semble être déjà fixé pour elle dans le cinéma. Vivement qu’elle décroche son premier rôle !