Eric Zemmour : c’est quoi cette date inoubliable à laquelle il souhaiterait annoncer sa candidature ?

Si son nom est évoqué dans tous les médias comme potentiel candidat pour 2022, et que même les sondages évoluent progressivement en sa faveur, Éric Zemmour, n’a jusque-là, encore rien confirmé. D’après les informations que nous avons recueillies, l’entourage du polémiste se donne encore quelques semaines pour rendre officiel une potentielle candidature.

Présidentielle 2022 : Eric Zemmour hésite-t-il toujours ?

Candidat ou pas candidat ? L’élection présidentielle 2022 n’a jamais été aussi imminente. À ce jour, il ne reste que deux trimestres à boucler pour y arriver. Et si plusieurs acteurs politiques ont accéléré les choses en annonçant leur candidature, d’autres trainent encore les pas. Parmi ceux-ci, un certain Éric Zemmour, qui grimpe dans les sondages depuis que son nom est évoqué, mais qui joue encore la carte des énigmes. D’après les informations reportées par nos confrères de LCI, les proches du journaliste de 63 ans seraient encore dans le doute sur sa candidature. Ces derniers craignent surtout que le polémiste « ne tourne en rond », à cause du fait que dès le départ, il vacille.

Devant les caméras de l’émission Les grandes gueules diffusé sur RMC, quand les journalistes lui ont demandé s’il allait enfin annoncer la grande nouvelle, le polémiste a d’abord joué à l’étonné avant de décaler qu’il n’était plus loin d’annoncer sa décision de manière officielle. Une réponse pas très précise donnée après que son interlocuteur lui a fait comprendre clairement qu’il faisait allusion à l’élection présidentielle de 2022.

Pourquoi cette attente ?

Par la suite, le polémiste a expliqué qu’il était confronté au départ, à un gros suspens, puisqu’en sa qualité de personnes apolitique, il n’était pas évident qu’il devienne candidat. Mais avec l’évolution de la rumeur qui veut qu’il soit en lice pour le fauteuil présidentiel, la balance s’est penchée d’un côté. Cependant, la décision n’est pas encore définitive. Parce que pour cela, il faut remplir plusieurs conditions.

Ainsi, les propos du polémiste traduisent vraisemblablement son désir de ne se porter candidat que s’il n’obtient une certaine assurance. Pas forcément l’assurance de décrocher le fauteuil présidentiel, car aucune élection n’est jamais gagnée d’avance. Ce que recherche manifestement, Éric Zemmour, ne serait rien d’autre que l’assurance qu’il sera pleinement compétitif. Et pour cela, il faudra bien passer par l’étape du parrainage, l’obtention du financement, et la constitution d’une équipe dynamique et expérimentée.

Un véritable dilemme pour Eric Zemmour

Si certains membres de son entourage l’encouragent à se lancer dans l’aventure dès le début du mois de novembre, d’autres personnes proches de lui souhaitent qu’il surfe sur l’ambiguïté de sa position pour surprendre ses adversaires au moment où ceux-ci s’y attendent le moins. Le polémiste est donc dans un grand dilemme pour le moment. Et l’on ignore vraiment quand il annoncera sa décision finale.

Toutefois, il faut dire qu’aucune règle n’oblige le candidat à se déclarer avant 2022. Et cela ne risquerait pas non plus de présenter une pierre d’achoppement pour sa candidature. Puisqu’avant lui, François Mitterrand avait attendu la troisième semaine du mois de mars pour officialiser sa candidature. Seulement dans son cas, lui il était déjà en exercice à l’époque et voulait donc renouveler son mandat.