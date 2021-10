Le prince Harry : en panique après avoir appris que la reine Elizabeth II a été hospitalisée !

La reine d’Angleterre a été hospitalisée pour une nuit dans le même hôpital où son mari avait reçu ses soins avant de partir en avril dernier. Cette nouvelle a attristé plusieurs britanniques qui n’ont pas manqué de le faire savoir sur les réseaux sociaux. La presse en a longuement parlé et continue d’en parler. De l’autre côté des États-Unis, le prince Harry a lui aussi été affecté par le coup de faiblesse que sa grand-mère a ressenti. D’après une source, il serait sur le point de revenir le plutôt possible au chevet de sa grand-mère.

Toujours prêt du cœur malgré la distance

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont quitté le palais de Buckingham en avril dernier et son allés s’installer très loin aux Etats-Unis. Après des révélations chocs faites sur le plateau d’Oprah Winfrey, les Sussex ont tourné le dos à la famille royale. Cependant, un événement est revenu rappeler au prince qu’il aime beaucoup sa grand-mère. Le séjour à l’hôpital de la reine Elizabeth II a fait la Une des journaux. Si les britanniques se sont montrés inquiet à l’annonce de l’hospitalisation de la mère du prince Charles de Galles, le prince Harry n’est pas resté indifférent.

En effet, une source a déclaré auprès du magazine US Weekly que lorsque le duc de Sussex a été informé de l’hospitalisation de sa grand-mère, il a vraiment « paniqué« . Ce qui prouve que malgré ce qui s’est passé dernièrement, le papa de Lilibet Diana aime beaucoup sa grand-mère. Après un coup de faiblesse, elle a passé la nuit du mercredi 20 au jeudi 21 octobre à l’hôpital. Elle y a subi quelques « tests préliminaires« . Puis, le jeudi en matinée, elle regagné ses appartements à l’heure du déjeuner.

Elle a dû annuler une visite déjà programmée en Irlande, chose qu’elle n’avait pas faite depuis 15 ans. Comme l’a mentionné la source au magazine américain, le papa d’Archie s’est senti impuissant et depuis, il ne cesse de prendre des nouvelles. Le journal britannique The Sun a également fait savoir que d’après une source, le frère du prince William pourrait, très bientôt se rendre au chevet de sa grand-mère adorée.

Un probable retour à la maison ce Noël

Le grand-père du prince Harry est parti en avril dernier et le duc de Sussex n’avait pas été présent pour lui faire ses adieux. Toujours selon la même source, le papa de Lilibet Diana culpabilise parce qu’il n’a pas été présent lorsque son grand père rendait son souffle. Par conséquent, il ne se pardonnerait jamais si les choses se passent pareillement avec la reine d’Angleterre. Cette source a également ajouté que le mari de Meghan Markle compte retourner au Royaume-Uni le plus vite possible. Ainsi, il envisagerait être au palais royal à Noël ou avant avec sa femme et ses deux enfants. Ce qui permettra à la reine Elizabeth II de revoir Archie qui la manque certainement beaucoup et rencontrer Lilibet Diana pour sa première fois.