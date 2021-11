Eric Zemmour : « J’ai failli le secouer », sa plaisanterie blessante qui avait choqué Joey Starr

Alors qu’il était sur le plateau de C à Vous pour promouvoir son livre, JoeyStarr évoque une altercation qu’il a eue avec Eric Zemmour et qui a failli tourner au vinaigre.

Ce jeudi 28 octobre 2021, JoeyStarr était l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine pour le compte de son émission C à Vous, diffusée sur France 5. Au cours de leur entretien qui s’inscrit dans le cadre de la promotion de son livre intitulé Le petit Didier, JoeyStarr est revenue sur un moment de vive tension entre lui et le polémiste Éric Zemmour.

Vive tension entre JoeyStarr et Eric Zemmour

Comme il l’a évoqué lui-même au cours d’un entretien avec les animateurs de l’émission Grandes Gueules diffusée sur RMC, depuis que sont nés les rumeurs de sa candidature à l’élection présidentielle 2022, Éric Zemmour est devenu sujet de débats sur plusieurs plateaux télévisés et sur les réseaux sociaux. Il ne passe pas une semaine, sans que son nom ne fasse les gros titres. Ce jeudi 28 octobre 2021, l’animatrice de C à vous et son invité, n’ont pas pu s’empêcher de dévier le sujet de leur entretien, vers un autre bien particulier : Éric Zemmour.

En effet après avoir évoqué son enfance difficile dont il dit ne s’être jamais guéri, le rappeur s’est souvenu d’une altercation entre lui et le polémiste Éric Zemmour. Tout s’est passé sur le plateau de l’émission Zemmour et Naulleau, le vendredi 28 octobre 2005. Ce jour-là, JoeyStarr accordait une interview aux animateurs de l’émission. Cependant, au cours de l’entretien, quelques choses d’imprévisibles s’est passé. Éric Zemmour comme d’habitude, ne s’est pas empêché de dézinguer les paroles des chansons du rappeur. Chose que n’a particulièrement pas appréciée ce dernier. La tension est donc montée et très rapidement, une confrontation très tendue commence.

JoeyStarr explique ce qu’il s’est passé

Quelques séquences de cet épisode très mouvementées ont été diffusées par Anne Élisabeth Lemoine sous les yeux du rappeur. Après visionnage, JoeyStarr s’est souvenu que les choses avaient été beaucoup plus corsées entre lui et le polémiste, puisqu’il était énervé tellement en colère qu’il a manqué de peu, porter la main sur son interlocuteur. Mais ce ne sont pas que les critiques lancés par Eric Zemmour sur les paroles du rappeur dans ses chansons, qui ont mis celui-ci dans cette vive-colère. En effet, il a évoqué que ce jour-là, c’était le lendemain de la mort accidentelle de deux adolescents, Bouna Traoré et Zyed Benna, qui essayait d’échapper à un contrôle de police. Tout le monde était encore dans le deuil, mais Éric Zemmour lui, il trouvait le courage de faire des blagues sur la mort dramatique de deux jeunes adolescents. Cela mettait déjà en colère le rappeur en face de lui et qui est donc tout de suite entré en ébullition lorsque Zemmour s’en est pris aux paroles de ses chansons.

JoeyStarr est-il violent avec ses compagnes ? : Le rappeur s’explique

Joey Starr a également accordé une interview à Paris Match le mercredi 27 octobre dernier. Au cours de cet entretien, le chanteur est revenu sur sa supposée violence à l’égard de ses compagnes. S’il a admis que le plus souvent ses relations amoureuses étaient conflictuelles, le rappeur a tenu quand même à expliquer qu’il y avait toujours une explication à ses actes. Cependant, quand l’affaire finit au tribunal c’est autre chose qu’il se passe. Il n’a jamais eu gain de cause malgré ses actes qu’il soit bon ou mauvais. Pour conclure, le rappeur de 54 ans et père de 2 enfants a déclaré que tout le monde le percevait comme une sorte de monstre avec des dents et des ongles beaucoup plus longs que la normale.