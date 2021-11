Elizabeth II en convalescence : elle rompt le silence et envoie un message officiel très discret

Absente de la COP 26, la reine Elizabeth II a adressé un message vidéo poignant et discret lors de cette cérémonie.

La reine Elizabeth II n’a pas pu faire le déplacement pour l’Ecosse afin d’assister à la 26e édition de la COP 26 qui se déroule du 1er au 12 novembre. Si elle est absente, c’est pour des soucis de santé. Mais néanmoins, elle a été représentée par le prince Charles de Galles et son épouse. Kate Middleton et le duc de Cambridge étaient aussi présents à la cérémonie de lancement de cet événement. Cependant, comme elle n’a pas pu être là, la reine Elizabeth II s’est exprimée au cours de cet événement mondial via une vidéo enregistrée et elle a tenu à saluer la mémoire du prince Philip, son défunt époux.

COP 26, la reine Elizabeth II absente pour des petits soucis de santé

En dépit du fait qu’elle soit âgée de 95 ans aujourd’hui, la reine Elizabeth II a toujours pris le soin d’honorer ses engagements. Même lorsqu’il fallait prendre un vol pour se rendre très loin de l’Angleterre, la grand-mère du prince Harry n’a jamais hésité à le faire. Mais seulement, la souveraine britannique a dû être obligée de se reposer. Alors qu’elle devait faire le déplacement pour l’Irlande du Nord, le palais de Buckingham a laissé entendre qu’elle ne pouvait malheureusement pas honorer cet engagement. Ceci est dû au fait que ses médecins lui aient déconseillé de se déplacer. Et comme l’a fait savoir un initié du Palais à la presse britannique, la monarque garde le moral et n’est tout de même pas contente de n’avoir pas fait ce voyage qu’elle attendait depuis longtemps.

Mais également, alors qu’elle avait confirmé sa présence, elle a dû annoncé qu’elle ne sera plus présente à la Conférence de Glasgow de 2021 sur les changements climatiques. Ce changement de dernière minute est survenu à cause du coup de fatigue dont elle a fait preuve et qui lui a d’ailleurs valu une nuit passée ce mercredi 20 octobre à l’hôpital King Edward VII de Marylebone.

Le clin d’œil de la reine d’Angleterre à son défunt époux

Comme a annoncé le Buckingham Palace, la reine a été hospitalisée pour de petites « raisons pratiques » et il n’y aurait pas de quoi s’inquiéter. Elle a même été vu en train de conduire sa voiture peu de temps après son passage à l’hôpital et elle a repris avec le travail. Vu qu’elle n’a pas pu être présente ce 1er novembre à la réception d’ouverture à la distillerie Clydeside de COP 26, la souveraine britannique s’est adressée aux autres dirigeants du monde à travers une courte vidéo enregistrée. Dans cet extrait, elle a rappelé l’aspect capital de la lutte contre le réchauffement climatique et a félicité sa propre famille pour son engagement écologique.

Elle a continué en rendant hommage à son défunt époux, le prince Philip. Elle a ainsi déclaré : « Je suis très fière que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue à travers le travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William« . Ce n’était pas tout et comme ont pu le remarquer les observateurs, elle avait aussi, bien posé sur son bureau, une photo de son mari entouré de papillons en voie d’extinction au Mexique à cause de la déforestation. Mais également, elle avait mis une broche qui lui avait été offerte par le prince Philip pendant la célébration de leur mariage le 20 novembre 1947.