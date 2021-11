Jean-Luc Lahaye : accusé de viol, que risque le chanteur ?

Accusé de viol, Jean-Luc Lahaye aurait été placé en garde à vue ce mercredi 3 novembre 2021. Les supposées victimes du chanteur seraient deux adolescentes et l’acte aurait été commis entre 2013 et 2014.

Jean-Luc Lahaye en garde à vue : le chanteur risque une détention provisoire si mise en examen, il y a !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @jean_luc_lahaye_fan

Selon plusieurs sources, Jean-Luc Lahaye, chanteur français de 68 ans aurait été interpelé dans la ville de la capitale et placé en garde à vue par les éléments de l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes (OCRVP). Les faits reprochés au chanteur se seraient en réalité, déroulés entre 2013 et 2014 sur deux jeunes filles mineures, à l’époque âgée de 16 et 17 ans.

Toujours présumé innocent, Jean-Luc Lahaye pourrait être relâché au bout de 48 heures. Toutefois, au regard de son casier judiciaire, le procureur en charge de l’affaire, pourrait demander que le chanteur soit placé en détention provisoire, s’il fait éventuellement, objet d’une mise en examen. Si le juge accède à cette requête, le musicien restera en détention, pendant tout le temps de l’enquête pour déterminer les circonstances exactes du crime qui lui est reproché.

La fille de Jean-Luc Lahaye et deux autres femmes aussi interpellées

Dans cette affaire, Jean-Luc Lahaye, n’est pas le seul accusé, en effet, sa fille Margaux a également été interpellée et mise en garde à vue. Les faits qui lui sont reprochés ? Subordination de témoin et complicité de viol. En réalité la fille aînée de Jean-Luc Lahaye, aurait été au courant du forfait de son père et aurait fait pression sur les deux victimes, pour qu’elles ne le dénoncent pas aux autorités.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @jean_luc_lahaye_fan

En même temps deux autres femmes ont été arrêtées pour des accusations similaires dans cette même affaire. Tandis que l’une est accusée de complicité de viol comme Margaux la fille de Jean-Luc Lahaye, l’autre a été accusée de non-dénonciation de crime. Jusque-là, nous ignorons précisément les peines encourues par chacun des suspects interpellés et qui bénéficient toujours de la présomption d’innocence tant qu’ils ne sont pas reconnus coupables devant un tribunal.

Un lourd casier judiciaire pour Jean-Luc Lahaye

Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Lahaye se retrouve dans les mailles de la justice. En 2015, plus précisément au 18 mai, le chanteur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à un an d’emprisonnement avec sursis. Cette fois-là également, le musicien avait été reconnu coupable, d’une affaire similaire à celle dans laquelle, il se retrouve impliqué aujourd’hui. En effet, il aurait demandé des nudes à une adolescente de 15 ans avec qui il chattait sur Facebook.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Lahaye (@jeanluclahaye.officiel)

Mais bien avant cette condamnation à un an de prison, le chanteur avait été également condamné en 2007 pour avoir eu des rapports sexuels avec une jeune fille mineure de 15 ans. La jeune fille qui avait finalement atteint la majorité à l’époque a fait savoir aux juges qu’elle avait été violée deux fois de suite par le chanteur. S’il a reconnu avoir effectivement couché avec la fille, Jean-Luc Lahaye nie totalement l’avoir contrainte à se plier à ses exigences. Il a donc été condamné à payer une amende de 10 000 euros. Sacré casier judiciaire pour le chanteur actuellement en garde à vue.