Emmanuel Macron : ses annonces sur les vaccins ont-elles vraiment été révélées ?

Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron s’est adressé aux français pour la neuvième fois depuis le début de la pandémie du Covid-19. Avant ce discours qui a duré plus de dix-huit minutes, les annonces de cette allocution avaient déjà été découvertes par certains pro de l’informatique sur l’application TousAntiCovid. Des lignes du code source de cette application ont été décryptées par des personnes qui n’ont pas tarder à les révéler. Avant même que le président ne fasse son discours, bon nombre de français avaient déjà une idée de ce qu’il allait dire dans son allocution.

Des annonces découvertes bien avant le discours

Ce mardi 9 novembre, Emmanuel Macron a fait un autre discours dans lequel il est revenu sur la lutte contre le Covid-19, mais aussi sur le chômage. Mais seulement, avant même qu’il ne fasse son allocution, plusieurs personnes avaient déjà pu lire des informations importantes dans le code source de l’application TousAntiCovid. Ces personnes ont pu constater que cela faisait 12 jours comme ces lignes avaient été ajoutées dans le code source de l’application de lutte contre la propagation du Covid-19. La signification de ces deux lignes était simple. Une mesure qui a d’ailleurs déjà été effectuée par un autre pays comme l’Israël où le passe sanitaire a une validité de 6 mois à compter de chaque dose de rappel.

Les principaux points évoqués par Emmanuel dans son discours

Avant le discours du président de la république, le journal Le Parisien a pris la peine de contacter le cabinet du secrétariat d’État au numérique et leur réponse a été celle selon laquelle, les découvertes faites dans le code source de l’application de lutte contre le Covid-19 pourraient bien ne pas faire partie des annonces faites par Emmanuel Macron dans son discours. Mais alors, le mardi 9 novembre à 20h, le chef de l’État français s’est adressé à la nation pour la neuvième fois au sujet de la pandémie qui sévit en France. Et dans ses annonces, il y avait bel et bien des informations portant sur la dose supplémentaire à administrer aux personnes âgées de plus de 65 ans.

Emmanuel Macron s’est exprimé pendant 18 minutes et 50 secondes et il a évoqué la situation sanitaire en France face au Covid-19, il a également fait le bilan gouvernemental sur l’aspect éducatif, économique et social. Et bien sûr, comme il a été découvert par certaines personnes dans le code source de l’application de lutte contre le Covid-19, le président a effectivement parlé de la dose de rappel obligatoire pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Toutes les personnes de cette tranche d’âge qui ne la prendront pas, perdront leur pass sanitaire. Il a aussi parlé du chômage qui a connu une baisse considérable et a profité pour annoncer qu’il se présentera à la prochaine élection présidentielle.