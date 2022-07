Comment fonctionne l’assurance habitation lors d’un déménagement ?

Quelles sont les garanties et les responsabilités en cas de dégradation matérielle ou accident corporel lors d’un déménagement ? Est ce que l’assurance logement fonctionne ? Comment s’assurer spécifiquement pour son déménagement et quelles sont les démarches à faire auprès de son assureur en cas de changement de lieu d’habitation ?

Déménagement : changement d’adresse ou changement d’assurance habitation ?

Lors d’un déménagement, vous allez obligatoirement faire des changements auprès de votre assurance, au moins pour assurer le nouveau logement. Mais vous pourriez aussi profiter du déménagement pour faire de nouveaux devis, comparer les prix, changer vos anciens contrats, et changer de compagnie d’assurance. Les différents cas de figure sont les suivants.

Déménager et en profiter pour changer d’assurance

En tant que locataire, vous devez assurer le logement à votre nom avant de déménager. En théorie, le propriétaire ou l’agence immobilière ne vous laissera pas les clés avant de s’être assuré que vous l’ayez bien assuré à votre nom.

Si votre contrat à moins d’un an, il faut absolument faire une déclaration à votre compagnie d’assurance. Il faut justifier le déménagement et demander la résiliation du contrat en envoyant une lettre avec accusé de réception. Il faut faire cela dans les 3 mois qui suivent le déménagement (en communiquant un acte de vente ou une preuve d’état des lieux par exemple). Il faut savoir que votre contrat ne sera arrêté que 30 jours après la réception de la lettre donc si vous voulez déménager ailleurs, vous paierez donc 2 contrats pendant un mois.

Si votre contrat à plus d’un an, la loi a simplifié le processus (comme avec les opérateurs mobiles et fournisseurs internet) : vous n’êtes pas « engagés » avec préavis. Il suffit simplement que votre nouvel assureur fasse les démarches de fermeture de contrat d’habitation auprès de votre ancienne compagnie d’assurance (vous lui donnez l’autorisation lors de la souscription de votre nouveau contrat d’assurance habitation).

Déménager et conserver la même assurance

Quand on déménage, on change de contrat puisqu’on change d’adresse : c’est un changement de situation et donc une modification du risque pour l’assureur : si vous voulez conserver la même compagnie d’assurance, il faut quand même faire une déclaration de déménagement à votre assureur, même si vous gardez le même contrat. Si la surface ou le type de bien change, votre contrat peut évoluer, même si la valeur des objets à assurer est la même.

Existe-t-il une assurance ou garantie spécifique pour couvrir un déménagement ?

Avoir des bras disponibles pour aider à un déménagement, c’est bien, mais c’est autant de risques et la garantie d’avoir de la casse lors du grand jour. Il y a toujours un ami qui ne fait pas attention dans chaque groupe de déménageurs et dans ce cas là on ne pense pas à l’indemnisation ! Pourtant, demandez l’avis à votre assurance car vous pourriez être couvert naturellement dans votre contrat d’habitation. Sinon des assurances complémentaires existent et peuvent venir couvrir les risques d’un déménagement, sous certaines conditions

Votre assurance multirisques habitation vous couvre, au niveau corporel mais aussi au niveau des objets (ainsi que vos amis ou famille à condition que ce soit bénévole). Assurez vous en contactant votre assurance que vous avez bien la couverture « bénévoles » dans votre contrat d’habitation multirisque

Responsabilité civile ou assurance habitation ?

Si une personne qui vient aider bénévolement se blesse, c’est votre responsabilité civile qui va fonctionner, et pas votre assurance habitation. Si un bénévole blesse quelqu’un, c’est aussi votre responsabilité civile qui va prendre le relais.

Bien sûr si vous avez loué un camion, vous aurez vérifié que le véhicule soit assuré correctement contre les sinistres, les bris de glaces mais aussi le vol.

Est-ce que mon assurance habitation couvre un déménagement ? anticipez et assurez-le !

Si vous déménagez vous-même

Si vous déménagez tout seul (sans faire appel à un professionnel) et que vos biens sont endommagés, vous pouvez faire marcher votre assurance : un coin de mobilier qui frotte sur un mur, un carton lâché avec toute le service de verre à vin : les accidents sont vite arrivés pendant un déménagement !

Contactez votre assureur : ce n’est pas assez connu mais l’assurance habitation multirisque peut vous couvrir automatiquement mais il faut avoir déclaré préalablement la valeur de vos biens auprès de votre assurance

Si vous passez par une entreprise de déménagement

C’est alors l’assurance de l’entreprise de déménagement qui va fonctionner en cas de problème, à condition bien sur que la dégradation soit liée à une erreur de l’entreprise en question ou de ses salariés.

Pour souscrire avec l’entreprise, vous devez signer une déclaration de valeur de vos biens (pensez toujours à demander un devis et comparer les prix avant de souscrire et comparez les offres car la garantie varie d’un déménageur à un autre)

C’est là que ça peut devenir compliqué avec les assurances :

Les dommages ne sont pas pris en charge si il y a intervention d’un tiers. Par exemple, vous ne pourrez pas vous retourner vers votre assurance si le camion de déménagement a été volé

Les dommages ne sont pas pris en charge si c’est de votre faute même si il y a des déménageurs engagés (par exemple si vous les aidez et que vous faites tomber un carton. De même si vous avez utilisé un emballage qui n’est pas adapté, cela reste de votre faute (par exemple, un carton qui craque dans les bras du déménageur)

Les dommages ne sont pas pris en charge si l’objet du client (les meubles ou les cartons) ne résiste pas au transport. Si la dégradation est liée au simple fait qu’il a été mal chargé par les déménageurs, dans ce cas ça fonctionne, mais si le mobilier casse simplement parce qu’il n’a pas résisté à la route, c’est ce qu’on appelle « un vice propre au bien ».

C’est pour couvrir ces types de risque que les entreprises de déménagement peuvent être amenées à vous proposer une garantie complémentaire

Avant de souscrire à une assurance habitation, vérifiez tous ces points en posant ouvertement les questions à votre assureur.