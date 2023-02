Arnaque Lidl du moment : ne cliquez surtout pas sur ce mail frauduleux

S’il y a bien une enseigne qui fait souvent face aux arnaques, c’est bien Lidl. Et pour cause, alors que les prix augmentent dans toutes les enseignes et que le coût de la vie est devenu extrêmement cher, de plus en plus de personnes se tournent vers Lidl pour ses prix relativement bas.

Quand une enseigne est si populaire, elle attire forcément les arnaqueurs en tous genres. Et justement, voici une nouvelle arnaque dont vous devez absolument vous méfier.

De nombreuses personnes ont reçu un mail provenant, soi-disant, de Lidl dont le contenu est le suivant : « Vous avez gagné un Ultimate Nonstick Cookware ». L’adresse mail de l’expéditeur est « Service clientèle de Lidl info@molbest.net ».

Lorsque les personnes reçoivent ce mail, elles sont invitées à cliquer sur un lien pour remplir un questionnaire dans le but de pouvoir recevoir le fameux robot qu’elles ont gagné.

Ceci est une arnaque. Non seulement Lidl n’envoie pas ce genre de message, mais en plus de cela, l’adresse mail ne correspond pas à celle du véritable service client de l’enseigne. D’ailleurs, Lidl informe les consommateurs sur son site internet de la recrudescence des mails frauduleux.

De plus, comment voulez-vous avoir gagné quelque chose sans avoir participé à un jeu auparavant ? Si vous recevez ce mail, ne cliquez surtout pas dessus et supprimez-le directement.

Que veulent ces arnaqueurs exactement ?

Vous vous demandez sûrement comment il est possible de se faire arnaquer simplement avec un mail ? La réponse est simple. Comme expliqué précédemment, le mail vous invite à remplir un questionnaire contenant plusieurs questions plus ou moins personnelles.

Ensuite, on vous demande de donner l’adresse de votre domicile pour confirmer la livraison. Parfois, on vous demandera également vos coordonnées bancaires.

Une fois que les arnaqueurs ont toutes ces informations en leur possession, ils peuvent facilement usurper l’identité de leurs victimes pour faire, par exemple, des achats sur Internet. De nombreuses victimes se sont déjà fait escroquées de grosses sommes d’argent. Les conséquences peuvent être vraiment catastrophiques.

Les personnes âgées sont principalement visées par ce genre d’arnaques, car elles se font vite avoir. Faites très attention lorsque vous recevez des mails avec de belles promesses.

Ici, il est question de la nouvelle arnaque concernant Lidl, mais ce n’est pas la seule enseigne à connaître ce genre de problème. Alors comprenez-le bien, personne ne vous offrira quoi que ce soit, surtout si vous n’avez jamais participé à un concours ou autre.

Ne faites surtout pas l’erreur de cliquer sur ce genre de mails et faites très attention, car parfois les mails sont vraiment très crédibles.