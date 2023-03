Grève du 7 mars dans les écoles : le point sur la mobilisation attendue des enseignants et l’avis des parents sur le sujet

Les semaines se suivent et se ressemblent. Les manifestants ont pris quelques jours de vacances puis les revoilà plus décidés que jamais à bloquer le pays une nouvelle fois. Une fois de plus, la réforme des retraites est au cœur du sujet. Faisons le point sur les répercussions que va avoir la grève du mardi 7 mars prochain sur les écoliers et leurs parents.

Quelle est la mobilisation des enseignants attendue ce mardi 7 mars ?

Lors de la première grève de l’année, les enseignants étaient fortement mobilisés à tel point que certaines écoles étaient complètement fermées. Ce phénomène s’est confirmé dans de nombreuses villes ou les classes d’une même école étaient soient toutes fermées ou toutes ouvertes.

La dernière grève en date a été moins suivie par les enseignants mais qu’en est-il de celle qui se déroulera le 7 mars prochain ? Le syndicat national des enseignants SNUipp, comme avant chaque grève, invite le corps enseignant à exprimer son souhait de se mettre ou non en grève sur leur site web. C’est une façon pour le syndicat d’évaluer la mobilisation à venir.

Le message du côté des syndicats est très clair. Ils souhaitent que le 7 mars soit un « mardi noir ». Autrement dit, ils incitent très fortement le corps enseignant à ne pas aller travailler ce jour-là.

Cantine, accueils périscolaires, transport scolaire : les autres secteurs impactés dans cette grève du 7 mars

Outre le problème de la présence ou non des enseignants le mardi 7 mars, il y a d’autres secteurs associés qui engendrent aussi des perturbations pour les élèves.

Il s’agit bien évidemment du transport scolaire, des accueils périscolaires et du service de restauration. Lors des précédentes grèves certains parents n’ont pas mis leurs enfants à l’école faut de moyen de locomotion ou encore parce qu’ils n’étaient pas en mesure de trouver une solution alternative pour le déjeuner.

En effet, certains parents ne peuvent pas se permettre de prendre une journée de congé à chaque grève. Ils laissent donc souvent les enfants en garde aux grands-parents , parfois loin de leur domicile. Ils n’ont donc pas d’autre choix que de déscolariser pour la journée leurs enfants faute de cantine ou d’accueil périscolaire même si l’enseignant est là.

Grève du 7 mars : avis et organisation des parents

Les parents et les élèves sont toujours les plus impactés par la grève des enseignants et des services annexes. Nous avons demandé à quelques parents de nous donner leur avis sur la mobilisation des enseignants et autres services rattachés :

« Je comprends leur mécontentement au sujet de la réforme des retraites mais ce sont toujours les mêmes qui trinquent et ce ne sont pas eux. »

« Je ne peux pas de prendre une journée de congé à chaque grève donc je suis obligée de payer quelqu’un pour garder mes enfants. Les enfants sont contents mais mon portefeuille beaucoup moins. »

« Quand on entend les enseignants dire en début d’année qu’ils ne pourront pas finir le programme scolaire et qu’ils font grève régulièrement, on se demande ou est passée la conscience professionnelle. Je me lève tous les matins à 5h pour aller travailler et je n’ai pas toutes les vacances scolaires comme eux (NDLR : les enseignants) donc je pense qu’ils ne sont pas les plus à plaindre dans cette réforme. »

De manière générale, la grève ne faiblit pas vraiment mais plus elle dure et plus les parents semblent avoir du mal à être d’accord avec le corps enseignant. Le soutien des parents lors des premières grèves commencent à s’estomper de plus en plus.