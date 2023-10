Maisons du Monde : vente flash de meubles, stocks limités

Si vous êtes un amateur de décoration et design, la rentrée est le moment idéal pour redonner vie à votre salon, et profiter des offres exceptionnelles que propose Maisons du Monde. Offrant des réductions allant jusqu’à 50%, il serait dommage de passer à côté de ces opportunités.

Découvrez le canapé 2 places bicolore de Maisons du Monde, véritable roi du design #

Chez Maisons du Monde, on trouve une grande variété de styles pour satisfaire toutes vos envies en matière de décoration d’intérieur. Parmi ces produits se trouve le canapé 2 places bicolore, un véritable coup de cœur pour tous les fans de design.

Grâce à son aspect bicolore, ce canapé s’adaptera facilement à tous les styles de décoration.

Trois coloris disponibles pour s’accorder à votre intérieur #

Ce canapé est disponible dans trois différentes teintes : nuances de gris, nuances de vert et nuances de rose. Sur chaque modèle, la couleur la plus foncée se situe sur les accoudoirs, tandis que la couleur la plus claire est présente sur les assises.

Quant aux dimensions du canapé, elles sont : Largeur : 146 cm Hauteur : 75 cm Profondeur : 75 cm Hauteur d’assise : 48 cm

Un canapé facile à entretenir et confortable avec ses coussins assortis #

Confectionné en velours, ce canapé 2 places est facile à nettoyer grâce à un simple coup de chiffon humide. Les deux petits coussins de la couleur des accoudoirs inclus lors de l’achat ajoutent une touche de confort supplémentaire.

La table basse pouf carrée, une autre astuce déco pour votre salon #

En complément du canapé 2 places bicolore, vous pouvez également opter pour la table basse pouf carrée, disponible chez Maisons du Monde dans pas moins de six coloris : rose, vert, gris foncé, gris clair, bleu et beige.

Ces différentes teintes permettent ainsi de s’accorder parfaitement avec le canapé, afin de créer une harmonie chromatique dans votre intérieur.

Des canapés 3 places Made in France by Maisons du Monde pour plus de convivialité #

Pour ceux qui préfèrent les grands canapés pour recevoir leurs amis ou leur famille, Maisons du Monde propose également des canapés 3 places en tissu. Disponibles en trois couleurs (taupe, beige et bleu), ces modèles sont particulièrement appréciés pour leur confort et leur élégance.

Les dimensions adaptées aux salons spacieux #

Avec des dimensions de L200 × P90 × H81 cm pour l’ensemble du canapé et de L166 × P56 × H41 cm pour l’assise, ces canapés 3 places offrent un espace confortable pour se détendre.

Un confort ferme et une fabrication française #

Ces canapés offrent un confort ferme, parfait pour les soirées film ou les moments avec des amis.

De plus, Maisons du Monde les produit en France, assurant une fabrication de qualité.

Alors, pourquoi ne pas rafraîchir votre salon avec style ?

Avec de telles offres chez Maisons du Monde, misez sur le changement ! Découvrez le canapé parfait et adaptez votre déco comme vous le souhaitez.

Transformez ainsi votre salon en un véritable cocon de bien-être et de style !