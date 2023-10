ChatGPT d’OpenAI « verra, entendra et parlera », une évolution majeure, une menace

Cependant, OpenAI travaille actuellement sur une mise à jour significative de son chatbot, ChatGPT. L’objectif est de doter cette intelligence artificielle (IA) populaire de la possibilité d’interagir avec les utilisateurs par le biais de la voix et des images.

Cette avancée pourrait propulser ChatGPT au niveau des assistants virtuels les plus couramment utilisés, tels que Siri d’Apple, Google Voice Assistant et Alexa d’Amazon.

Vers une utilisation similaire aux autres IA du marché #

Toutefois, les services d’IA grand public tels que Siri, Google Voice Assistant et Amazon Alexa sont généralement intégrés aux appareils qu’ils contrôlent et offrent un large éventail de fonctionnalités. Parmi celles-ci, on peut citer la gestion des alarmes et des rappels ou la recherche d’informations sur internet.

La mise à jour de ChatGPT devrait permettre à ce dernier de rejoindre le rang de ces poids lourds en proposant des fonctionnalités comparables.

Le support d’image : une fonctionnalité prometteuse #

La prise en charge des images est l’une des nouveautés susceptibles de faire la différence pour ChatGPT. Grâce à elle, il sera possible pour les utilisateurs de capturer des photos de leur environnement et de solliciter le chatbot pour les aider à résoudre différents problèmes.

Par exemple, ils pourront demander à ChatGPT de les guider dans la résolution d’un souci technique avec un appareil tel qu’un grill électrique qui refuse de démarrer ou encore d’analyser des graphiques complexes dans le cadre de leur travail.

Pourquoi cette amélioration de ChatGPT est-elle importante ? #

Cependant, sur un marché où Apple, Google et Amazon règnent, OpenAI doit offrir une IA à la hauteur.

La dernière mise à jour de ChatGPT représente un grand progrès. Elle attire ceux cherchant d’autres options.

La compatibilité et l’intégration avec les dispositifs #

Toutefois, un autre avantage incontournable des chatbots leaders du marché est leur intégration native aux appareils qu’ils contrôlent.

Leurs systèmes sont presque toujours prêts à être utilisés dès l’allumage du dispositif, sans nécessiter d’installation préalable. Il sera donc essentiel pour OpenAI de travailler sur la compatibilité et l’intégration de ChatGPT avec divers dispositifs pour que ce dernier puisse véritablement concurrencer ses rivaux.

Un impact potentiel sur l’industrie des assistants virtuels #

Si OpenAI réussit à mettre en œuvre avec succès ces améliorations pour ChatGPT, cela pourrait avoir un impact considérable sur le secteur des assistants virtuels.

La concurrence entre les différentes plateformes d’IA s’intensifiera, ce qui pourrait bénéficier aux utilisateurs en encourageant l’innovation et la création de nouvelles fonctionnalités.

Vers une utilisation généralisée des chatbots #