Jardinage en vogue, parmi les tendances actuelles, 5 plantes surprennent au potager

Jardinage : mon extérieur se dressent douze parcelles distinctes, chacune couvrant une superficie approximative de 10m2.

Cette répartition facilite la rotation des cultures tout en offrant une flexibilité annuelle selon le temps dont je dispose.

Pour une meilleure orientation, chaque parcelle porte le nom d’une vivace y résidant. Ainsi, il existe une parcelle dénommée « Thym Citron », une autre « Baies de Goji » et une « Laurier Sauce ».

Revisite du potager : l’alliance subtile des légumes et fruitiers #

Afin d’introduire une dimension verticale, j’ai conçu des bandes de culture mesurant 8 mètres de long, 50 cm de large et culminant à 1,50 mètre. Ces bandes abritent trois arbres fruitiers palissés, une vigne, deux plants de kiwi, entourés de fraisiers centraux. Ces agencements illustrent l’harmonie possible entre légumes et fruitiers dans un potager.

Au-delà des classiques fraisiers et framboisiers, je souhaite partager quelques plantes sortant de l’ordinaire, adaptées même aux espaces confinés.

Le Framboisier Golden Everest se distingue par ses framboises de teinte jaune-orangé, moins prisées par les oiseaux. Une plantation automnale, complétée d’un compost et d’un paillis, augure de belles récoltes printanières.

Pour les amateurs de fraises, le Pineberry Ananas Blanc étonne avec ses fruits blancs, mélange gustatif d’ananas et de fraise. Les oiseaux, peu attirés par ce blanc atypique, délaissent souvent ces baies. L’entretien reste semblable aux fraisiers traditionnels.

Du côté des vivaces, la Mertensia Maritima se fait remarquer par sa saveur évoquant l’huître. Toutefois, elle requiert une vigilance face aux limaces. Une culture en pot, surmonté d’une bande de cuivre, s’avère judicieuse. Un substrat mi-sableux, mi-terreux garantit son bien-être.

L’originalité vient aussi de la Paederia Lanuginosa dont la saveur rappelle intensément le Camembert. Les limaces, peu amatrices de ce parfum fromagé, lui font généralement grâce.

Parmi les fruitiers, la mûre Jumbo impressionne avec ses fruits de la dimension d’une pièce de deux euros. Cette variété épine-free rend la récolte aisée, bien que plus accessible aux oiseaux. Pour une hybridation gustative, le Tayberry, résistant aux grands froids, offre une saveur intermédiaire entre mûre et framboise.

La permaculture en jardinage : une approche respectueuse et efficace #

La permaculture représente plus qu’une simple méthode de jardinage; elle incarne une philosophie de vie, en harmonie avec la nature. Son principe fondamental repose sur l’observation et l’imitation des écosystèmes naturels pour créer un environnement autosuffisant et durable.

L’approche permaculturelle vise à optimiser l’utilisation des ressources, minimiser les déchets et travailler avec, plutôt que contre, les cycles naturels. Par exemple, l’eau de pluie peut être collectée et stockée pour l’irrigation, et les déchets organiques recyclés en compost nutritif.

Chaque élément d’un jardin en permaculture possède plusieurs fonctions. Un arbre fruitier ne fournit pas seulement des fruits : il offre de l’ombre, abrite des animaux bénéfiques et, avec ses feuilles tombantes, enrichit le sol. La diversité des plantes favorise la résilience face aux maladies et ravageurs.

Cette méthode encourage également la coopération entre les éléments. Les plantes compagnes, par exemple, peuvent repousser les nuisibles, attirer des pollinisateurs ou enrichir le sol pour leurs voisines.

