Ces professions verront une notable hausse de rémunération en 2024

En ces temps d’inflation, toute baisse des prix ou augmentation des salaires pour ces professions est la bienvenue. Bonne nouvelle pour les travailleurs, car certains salaires connaîtront une hausse moyenne de 4,5% en 2023. Alimentation, gaz, électricité, immobilier, carburant…

Alors que tout augmente en France, les salaires stagnent, obligeant les travailleurs à fournir toujours plus d’efforts. Selon l’INSEE, l’inflation devrait s’établir à 4,2% en 2023. C’est ce qu’a déclaré le ministère du Travail.

Par la suite, l’agence de recrutement PageGroup a présenté son étude annuelle des salaires pour 2024. Et bonne nouvelle, de nombreuses professions vous feront gagner plus d’argent.

Des hausses de salaire significatives dans plusieurs secteurs #

L’agence a analysé 850 professions réparties sur 25 secteurs d’activité. Pour certaines professions, sachez que les salaires peuvent augmenter jusqu’à 15%. Selon le rapport, il y a encore 350 000 postes disponibles en France.

Et également 60% de chefs d’entreprise affirment qu’il est toujours très difficile de recruter. En effet, cette hausse pourrait aller jusqu’à 15%. C’est notamment le cas pour les ingénieurs DevOps, les ingénieurs Cloud ainsi que les ingénieurs en cybersécurité et les experts en intelligence artificielle.

Car d’autres secteurs sont également touchés par les augmentations de salaires.

Des métiers en évolution dans la finance et la comptabilité #

C’est le cas du secteur de la finance/comptabilité. Ces professions évoluent enfin avec la digitalisation des processus, selon le média économique Les Échos. Ainsi, les comptables généraux et les contrôleurs de gestion verront leur salaire augmenter jusqu’à +10%.

Responsabilité sociétale des entreprises : un secteur en pleine croissance #

Un autre secteur concerné est celui de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), avec notamment le poste de Directeur du développement durable/RSE. L’économie française offre de nouvelles opportunités à tout un groupe d’employés ayant des profils « techniques ».

Il s’agit donc d’une bonne nouvelle pour les techniciens de maintenance qui peuvent gagner +8% sur leur salaire.

Le métier d’ingénieur Cloud prend son envol #

Il est à noter que parmi les professions qui rémunèrent désormais davantage qu’auparavant, on trouve l’ingénieur Cloud. Il s’agit d’une personne chargée de stocker les données en dehors de l’entreprise.

En effet, nos confrères de Capital ajoutent qu’en 2023, les entreprises ont reçu de nombreuses aides. De plus, cette année, les sociétés ont recouru aux primes de participation aux bénéfices. Ainsi, plus de 50% des entreprises y ont eu recours.

Les raisons derrière ces hausses de salaire #

Ces hausse de rémunération en 2024 s’expliquent notamment par plusieurs facteurs :

– L’inflation : Comme mentionné précédemment, l’augmentation généralisée des prix implique une nécessaire revalorisation des salaires pour maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs.

– La pénurie de main-d’œuvre qualifiée : De nombreux secteurs sont confrontés à un manque de professionnels compétents et expérimentés. Les entreprises doivent donc être plus attractives en proposant des salaires plus élevés pour attirer et fidéliser les talents.

– Le développement technologique : L’évolution rapide des technologies oblige les entreprises à s’adapter constamment et à se doter de professionnels ayant des compétences spécifiques et rares. Ces profils sont donc susceptibles d’être mieux rémunérés.

– La prise de conscience environnementale et sociale : Les entreprises accordent désormais davantage d’importance à leur impact sur la société et l’environnement. Les nouvelles législations contraint aussi certaines professions à opérer une montée en compétences pour répondre aux exigences du marché et des parties prenantes.

Au vu de ces éléments, il est clair que ces professions ne seront plus menacées par la stagnation salariale en 2024. S’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour une répartition équitable des richesses entre les travailleurs, cette croissance salariale est porteuse d’espoir pour l’avenir du marché du travail français.