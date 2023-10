L’automne 2023 voit émerger un ancien accessoire, désormais prisé par les it girls

Les tendances de la mode évoluent sans cesse, mais un accessoire fait de la résistance.

Cette année, nous observons un regain d’intérêt pour les accessoires. Ils possèdent cette capacité unique de métamorphoser un ensemble.

La pièce dont nous traiterons s’est discrètement cachée pendant longtemps, avant de se révéler pleinement cette saison.

Le renouveau des accessoires en 2023 : les mi-bas reviennent en force #

Les amateurs de mode ont toujours aimé jouer avec les détails. Après la prédominance des chaussettes blanches visibles, la tendance se dirige vers la mise en valeur de la lingerie. Nous avons d’abord vu le string puis le boxer, émerger discrètement du pantalon.

Désormais, une autre pièce s’impose dans le paysage de la mode. Moins audacieuses, ces chaussettes singulières deviennent l’accessoire de prédilection des élégantes modernes. Adopter cette tendance cet automne semble donc incontournable.

Un accessoire apparent, entre élégance et audace automnale #

Nombreux sont ceux qui, pendant longtemps, ont relégué les mi-bas au rang d’accessoire désuet. La majorité les a même délaissés au profit de la chaussette visible. Celle-ci a gagné en popularité, s’affichant fièrement avec mocassins, jeans ou robes.

En conséquence, le mi-bas s’est retrouvé éclipsé. Toutefois, il fait désormais son grand retour, s’affichant fièrement aux pieds des it girls, qu’il s’agisse de talons, baskets, ballerines ou mocassins.

Elles optent audacieusement pour des jambes nues agrémentées de mi-bas s’arrêtant juste sous le genou. Des pièces comme la mini-jupe, le micro-short ou la robe blazer se marient à merveille avec.

Les teintes sombres, notamment le noir, dominent. Néanmoins, certaines audacieuses choisissent des couleurs vives telles que le rouge ou le rose, voire des imprimés. L’essentiel réside dans cette délicate transparence que les mi-bas offrent.

L’influence des icônes de mode sur la tendance des mi-bas #

La question qui se pose alors est : comment cette tendance, longtemps considérée comme démodée, a-t-elle réussi à faire un retour si fracassant ? La réponse réside, en grande partie, dans le pouvoir des icônes de mode contemporaines.

Les influenceurs et influenceuses, grâce à leur présence massive sur les réseaux sociaux, jouent un rôle déterminant dans la popularisation des tendances. Instagram, TikTok et d’autres plateformes offrent une vitrine où chaque détail vestimentaire est scruté, imité et adopté par des milliers, voire des millions de personnes.

Les mi-bas, par exemple, ont été aperçus aux pieds de célébrités lors de défilés de mode, d’événements de tapis rouge et même dans des séances photo pour des magazines renommés.

Les maisons de couture, quant à elles, ont également vu une opportunité de revisiter cet accessoire, en lui conférant une touche moderne. Ainsi, les mi-bas sont devenus un incontournable, non seulement pour leur aspect esthétique, mais également comme symbole d’une fusion réussie entre le vintage et la modernité.