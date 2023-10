Au 1er octobre, modifications majeures : AAH, tarif du gaz, LEP, et soins dentaires ajustés

Plusieurs changements sont au programme avec l’AAH, le tarif du gaz, le LEP ou encore les soins dentaires.

Les artisans boulangers se sont engagés à diminuer graduellement la teneur en sel de toutes les catégories de pains d’ici à 2025.

Pour octobre 2023, ils visent 1,4g de sel/100g pour les pains traditionnels, 1,3g de sel/100g pour les pains aux céréales, et 1,2g de sel/100g pour les pains de mie.

Avant l’AAH, des changements notables en ce début d’octobre 2023 #

Le livret d’épargne populaire, dédié aux personnes aux revenus moindres et offrant un taux d’intérêt de 6%, verra son plafond augmenter de 7 700 € à 10 000 €.

Les locataires de logements sociaux bénéficiant de l’APL pourraient obtenir une réduction sur leur loyer via la réduction de loyer de solidarité (RLS). Les montants s’ajusteront en octobre, oscillant entre 54,51 euros et 60,80 euros mensuels.

Les aides personnalisées au logement verront une hausse de 3,5% dès octobre.

Santé publique : vaccinations et soins dentaires #

Face à l’augmentation des cas et à l’émergence de sous-variants, le lancement de la campagne vaccinale contre la Covid-19, initialement prévu le 17 octobre, aura lieu le 2 octobre. Ceci permettra aux populations à risque et à leur entourage de recevoir une dose de rappel plus rapidement.

À partir d’octobre, les frais des chirurgiens-dentistes ainsi que les actes de soins dentaires bénéficieront d’une prise en charge de 65% ou 55% par l’assurance maladie, au lieu de 70%. Toutefois, grâce aux complémentaires santé, les patients ne ressentiront pas immédiatement l’impact financier.

Évolutions économiques avec le gaz et l’AAH #

Le coût du gaz subira une hausse en octobre. Selon la commission européenne de l’énergie, cette augmentation découle de la fluctuation des prix du gaz après une baisse constante au printemps et en été 2023.

La réforme de l’AAH prévoit que le revenu du conjoint ne sera plus considéré pour déterminer le montant de l’allocation. Le premier paiement influencé par cette réforme aura lieu début novembre 2023 pour les droits d’octobre, et seuls les bénéficiaires pour qui le changement est favorable seront impactés.

Des ajustements pour une meilleure qualité de vie #

Les préoccupations santé suscitent de nombreuses initiatives sur les choix alimentaires. De nombreuses campagnes promeuvent les produits locaux, biologiques et durables. Ces actions cherchent à protéger la santé et à préserver notre environnement.

Des ateliers dans les écoles sensibilisent les jeunes à l’alimentation saine. Ces ateliers mettent l’accent sur une nutrition de qualité et réduisent le gaspillage. Parallèlement, les villes créent davantage d’espaces verts et de parcs. Ces lieux encouragent une vie active parmi les citoyens. Ces espaces offrent aussi des avantages pour la santé mentale.

Ils deviennent des lieux où les communautés se réunissent et interagissent. Ces initiatives montrent une volonté d’aller vers une société équilibrée. Le bien-être des citoyens et la durabilité restent des priorités majeures.