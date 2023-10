Prime pour les enseignants, 500 000 d’entre eux recevront 380 euros bientôt

Lors de son passage sur le JT de 20 heures de TF1 jeudi 28 septembre, le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé que plus de 730 000 employés du ministère bénéficieront d’un bonus de pouvoir d’achat en octobre.

Cette prime exceptionnelle de 380 euros pour les enseignants et de 500 euros pour les autres fonctionnaires aura pour objectif premier de soutenir financièrement les agents du ministère aux salaires modestes.

Le ministre a précisé que près de 500 000 enseignants toucheraient la somme moyenne de 380 euros, tandis que quelque 230 000 autres membres du personnel, notamment les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), percevront une moyenne de 500 euros.

À lire Pôle Emploi offre une prime à tous ceux qui travaillent dans cette ville

Enseignants : les conditions pour être éligible à cette prime #

Pour avoir droit à ce bonus de pouvoir d’achat, il faut avoir gagné moins de 39 000 euros bruts entre juillet 2022 et juin 2023, soit un revenu mensuel net inférieur à 2600 euros, a détaillé le cabinet du ministre.

« La vie est difficile surtout pour ceux qui ont des bas salaires dans mon ministère », a souligné Gabriel Attal en expliquant la nécessité de ce dispositif.

Une mesure bénéficiant à plus de la moitié des agents #

Cette prime exceptionnelle sera donc versée avec le salaire d’octobre et profitera à plus de la moitié des agents du ministère de l’Éducation nationale.

Un coup de pouce financier bienvenu pour les employés concernés, surtout en cette période de rentrée scolaire.

À lire Augmenter ses revenus, sans effort, des révélations sur des méthodes efficaces

Le pacte des enseignants rencontre un certain succès #

En outre, le ministre de l’Éducation nationale a révélé que un enseignant sur quatre avait pour l’instant adhéré au Pacte enseignant, un programme visant à confier de nouvelles responsabilités aux professeurs en échange d’une rémunération supplémentaire.

Ce dispositif, annoncé en juin dernier, s’inscrit dans une volonté du gouvernement d’améliorer les conditions de travail et de revaloriser le métier d’enseignant.

Des responsabilités variées en contrepartie d’un complément de salaire #

Les enseignants qui choisissent de rejoindre ce pacte peuvent se voir attribuer diverses missions dans le cadre de leur nouvelle fonction.

À lire Parmi vos appareils électriques, certains gonflent discrètement vos factures nocturnes

Il peut s’agir par exemple d’encadrer des stages de remise à niveau, de participer à la formation de nouveaux enseignants, de coordonner des projets pédagogiques spécifiques ou encore de prendre en charge certaines tâches administratives.

En contrepartie, ils bénéficient d’un complément de rémunération pouvant aller jusqu’à 1 500 euros annuels brut, versé en deux temps au cours de l’année scolaire.

Cette somme vient donc s’ajouter aux augmentations de salaire déjà prévues dans le cadre de la revalorisation des enseignants.

Un geste salué, mais des attentes persistantes #

Les professionnels et syndicats ont bien reçu le bonus exceptionnel pour les employés du ministère. Cependant, certains pensent que cette action n’est qu’une étape.

À lire France : la vidéo annonce un retour surprenant au franc ?

Une démarche plus large doit viser à revaloriser les métiers de l’éducation. Cette prime, bien qu’appréciée, ne compense pas le manque de rémunération antérieur. Elle ne remplace pas non plus la reconnaissance due aux professionnels.

L’école française fait face à de nombreux défis, comme le recrutement. Il est crucial d’attirer et de garder des enseignants motivés. Le gouvernement doit continuer à améliorer les conditions pour tous dans l’éducation.