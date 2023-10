Exercices de Pilates pour les abdominaux, voici comment les optimiser chez soi

Pilates est un entraînement très prisé qui met l’accent sur le renforcement des muscles abdominaux, du dos et des hanches tout en améliorant leur flexibilité et endurance.

Les exercices de Pilates sont conçus pour solliciter les muscles profonds du corps, ce qui permet de tonifier et sculpter efficacement la taille. En intégrant le Pilates à votre routine d’entraînement, vous pouvez améliorer votre niveau de forme physique global, obtenir un ventre plus fort et mieux dessiné et brûler des graisses.

Pompages au sol pour cibler vos abdominaux #

Commencez par vous allonger sur le dos et appuyez fermement votre bas du dos contre le sol. Pompez vos bras de haut en bas en comptant jusqu’à 100, en inspirant pendant 5 temps et en expirant pendant 5 temps.

À lire Postures inversées en yoga, comment les intégrer dans votre routine ?

La planche pour solliciter plusieurs muscles #

La planche est un exercice de Pilates qui cible principalement les muscles abdominaux mais fait également travailler les bras, les épaules et les jambes. Pour réaliser cet exercice, prenez une position de planche en vous appuyant sur vos avant-bras et en maintenant votre corps en ligne droite.

Les ciseaux pour travailler vos abdominaux inférieurs #

Les ciseaux sont un exercice de Pilates qui cible les muscles abdominaux inférieurs tout en sollicitant les muscles des jambes et des fessiers. Pour le pratiquer, allongez-vous sur le dos avec les mains derrière la tête et soulevez vos jambes à un angle de 45 degrés.

Soulevez ensuite votre tête, vos épaules et vos omoplates du sol. Répétez ce mouvement en alternant les jambes pour 10 à 15 répétitions de chaque côté.

À lire En moins de 30 jours, 4 signes se préparent à conquérir le monde

Rotation de l’épine dorsale pour tonifier les côtés de la taille #

Toutefois, la rotation de l’épine dorsale est un exercice de Pilates qui cible les muscles obliques abdominaux et aide à renforcer et tonifier les côtés de votre taille. Pour le faire, asseyez-vous sur le sol avec les jambes croisées devant vous.

Placez une main derrière votre tête et l’autre main sur le sol à côté de votre hanche. Répétez de l’autre côté en effectuant des rotations alternées pour 10 à 15 répétitions de chaque côté.

Natation pour engager plusieurs groupes musculaires #

La natation est un exercice de Pilates qui sollicite les muscles abdominaux, du dos et des épaules tout en améliorant la coordination et la force corporelle. Pour l’effectuer, allongez-vous sur le ventre avec les bras tendus devant vous et soulevez vos jambes du sol.

Criss Cross pour renforcer vos obliques #

Le Criss Cross est un exercice de Pilates qui cible les muscles obliques abdominaux et aide à renforcer et tonifier les côtés de votre taille. Pour l’effectuer, allongez-vous sur le dos avec les genoux pliés et les mains derrière la tête. Soulevez ensuite votre tête, vos épaules et vos omoplates du sol.

À lire Cette semaine, 3 signes touchent le jackpot de l’amour

Cercles de jambes pour cibler différents muscles #

Les cercles de jambes sont un exercice de Pilates qui cible les muscles abdominaux, des jambes et des fessiers. Pour les réaliser, allongez-vous sur le dos avec les jambes tendues vers le plafond.

Le teaser pour une challenge avancé #

Le Teaser en Pilates est un exercice avancé pour les abdominaux, jambes et fessiers. Il tonifie le ventre et renforce l’équilibre.

Allongé sur le dos, tendez les bras derrière la tête. Soulevez les jambes à 45 degrés, le torse également. Maintenez, puis redescendez doucement.

Cependant, intégrer ces mouvements à votre entraînement renforce l’abdomen. En pratiquant le Pilates régulièrement, votre flexibilité et force augmentent, optimisant votre forme physique.

À lire Mécanicien depuis 30 ans, il expose une arnaque courante chez certains garagistes