Passage à l’heure d’hiver en 2023, la date prévue en France

Dans les années 1900, plusieurs pays du monde ont adopté le système de changement d’heure dans le but d’économiser les ressources énergétiques telles que le charbon.

En 1975, la France a suivi cette tendance et a décidé de faire passer les horloges à une heure en avance par rapport au temps universel coordonné (UTC) pendant l’hiver et deux heures en avance pendant l’été afin de réduire la consommation d’électricité pour l’éclairage.

Les effets du changement de l’heure d’hiver sur notre corps #

Selon Dr. Catherine Lamblin, médecin spécialiste du sommeil, lors du passage à l’heure d’hiver, nous percevons la tombée de la nuit plus tôt, notre mélatonine est sécrétée plus tôt et nous avons ainsi une inclination à dormir plus tôt le soir. Dans les 2-3 jours suivant le changement, le corps commence généralement à s’adapter au nouvel horaire.

Cependant, le jour qui suit un changement d’heure peut être difficile pour certains. Pour aider notre corps à s’adapter en douceur, il est recommandé de suivre ces conseils :

► Pour l’heure d’hiver : repousser progressivement les principaux moments forts de la journée (repas, sieste, heure du bain et coucher) de 15 minutes quatre jours avant le passage à l’heure d’hiver.

► Pour l’heure d’été : avancer progressivement les principaux moments forts de la journée (repas, sieste, heure du bain et coucher) de 15 minutes quatre jours avant le passage à l’heure d’été.

Pays abandonnant les changements saisonniers de temps #

Cette mesure très controversée a été abandonnée par plusieurs pays, tels que la Tunisie, l’Égypte, la Russie, l’Ukraine, l’Islande et l’Arménie.

Le futur du changement de l’heure d’hiver dans l’Union européenne #

En 2018, Jean-Claude Juncker souhaitait abolir les changements d’heure dès 2019. En mars, les eurodéputés ont approuvé cette suppression.

Cependant, ils ont changé d’avis peu après. Ils voulaient donner du temps aux États membres pour choisir leur préférence horaire.

Ainsi, l’abolition n’est pas une priorité, comme l’a confirmé Karima Delli, députée verte européenne.

Les prochains changements d’heure en France #

En attendant une possible abolition des changements d’heure, la France continuera de suivre les règles harmonisées dans l’ensemble de l’Union européenne :

► Passage à l’heure d’été : le dernier dimanche de mars (31 mars)

► Retour à l’heure d’hiver : le dernier dimanche d’octobre (27 octobre)

Face à l’incertitude sur les changements d’heure, rester informé s’avère essentiel. Il faut aider notre corps et esprit à s’ajuster aux saisons.

En écoutant les experts et en adaptant nos routines, les transitions deviennent plus aisées.

Ainsi, on profite des journées estivales et des soirées hivernales.