Vacances de la Toussaint : premières prévisions météo enfin dévoilées, chaud ou pluvieux ?

Météo, la fin de semaine s’annonce fraîche et nuageuse pour une majeure partie de la France.

Les météorologues ont révélé leurs premières prévisions automnales, et certaines sont claires.

Après l’été, l’automne apporte traditionnellement froid, pluie et une luminosité réduite.

Depuis jeudi, un front froid traverse le pays, apportant pluies et chutes de température. Il y a déjà une diminution notable de 8 à 10°C par rapport aux jours antérieurs.

Le jour le plus froid est justement celui du début de l’automne, ce samedi, avec 2,3°C en dessous de la normale selon La Chaîne Météo.

Réchauffement des températures fin septembre et début octobre pour la météo #

Pendant la semaine du 25 septembre au 1er octobre, les températures devraient considérablement augmenter pour être de 4 à 5°C au-dessus des moyennes. Cependant, selon les prévisions saisonnières de Météo Consult, octobre pourrait être assez doux en raison d’un puissant anticyclone.

Celui-ci devrait apporter un temps sec sur une grande partie de la France et des températures légèrement supérieures à la normale.

Un bémol pour les habitants du Languedoc-Roussillon et de PACA : les épisodes méditerranéens pourraient être intenses et tardifs cette année, entraînant de fortes pluies.

Hausses de température et précipitations sont attendues en octobre #

Des températures légèrement supérieures à la normale oscillant entre +0,5 et +1°C sont donc attendues pour octobre. Il y aura de belles journées automnales excepté dans les Pyrénées et la côte méditerranéenne. Les précipitations seront plus soutenues.

Selon Météo-Consult, cette tendance est observée assez unanimement par les modèles numériques saisonniers.

Météo : températures plutôt douces pour la fin octobre et début novembre #

Avec des températures douces attendues fin octobre, nombreux pourraient profiter d’un week-end prolongé.

La Toussaint tombant un mercredi, l’occasion est idéale pour envisager une petite évasion.

Bien que le début d’hiver s’annonce doux, surtout au sud, des perturbations sont prévues.

Météo-Consult voit ce climat variable comme bénéfique pour les nappes et la montagne.

Cependant, ces conditions pourraient gêner les promenades post-Noël.