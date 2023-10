Heure d’hiver 2023 : cette année, le changement est annulé ?

Est-ce que l'heure d'hiver est toujours d'actualité ? Nous avons enquêté et nous pouvons désormais vous répondre !

Le changement de cette heure est une pratique instaurée dans le but de profiter au maximum de la lumière naturelle et ainsi économiser de l’énergie. Le passage à l’heure d’hiver a lieu cette année dans la nuit du samedi 28 octobre au dimanche 29 octobre 2023.

À travers cet article, découvrez les avantages, inconvénients et conseils pour mieux gérer ce changement.

Origines du changement #

Instauré pour la première fois en France en 1976 suite à la crise pétrolière de 1973-1974, l’objectif principal du changement d’heure était d’économiser de l’énergie.

À lire Mécanicien depuis 30 ans, il expose une arnaque courante chez certains garagistes

Selon le Ministère de la Transition écologique, le passage à l’heure d’hiver permettrait d’économiser environ 440 GWh par an, soit l’équivalent de la consommation annuelle de près de 800 000 foyers.

Le choix du dernier week-end d’octobre pour passer à l’heure d’hiver et du dernier week-end de mars pour l’heure d’été vise à maximiser la durée d’ensoleillement.

Avantages et inconvénients #

L’heure d’hiver comporte plusieurs avantages :

À lire Passage à l’heure d’hiver en 2023, la date prévue en France

– Une meilleure sécurité routière le matin grâce à une meilleure visibilité.

– La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production d’électricité.

– L’harmonisation avec les pays voisins, facilitant ainsi les échanges économiques et les voyages.

Cependant, le passage à l’heure d’hiver présente également des inconvénients :

À lire Maisons du Monde : vente flash de meubles, stocks limités

– La perturbation des rythmes biologiques chez les êtres vivants pouvant entraîner des troubles du sommeil, des sautes d’humeur ou encore un manque de concentration.

– La diminution de la production agricole, notamment pour les cultures en serre.

– Une durée d’ensoleillement réduite en fin de journée qui peut affecter l’humeur et la santé des individus.

Le débat sur la suppression du changement au sein de l’Union européenne #

En mars 2019, le Parlement européen a voté en faveur de l’abolition du changement, dont la mise en œuvre était prévue pour 2021. Aucune date n’a été fixée et les discussions concernant la fin de l’heure d’hiver ne sont plus à l’ordre du jour.

À lire Attitudes de milliardaires : les clés pour un succès assuré

Sur plus de deux millions de participants sondés à ce sujet, 84 % ont voté pour mettre fin aux changements d’heure, tandis que 59 % se sont prononcés en faveur d’une heure d’été permanente.

Conseils pour bien préparer et s’adapter au passage #

Le passage à l’heure d’hiver peut être difficile pour certaines personnes qui peuvent ressentir de la fatigue, voire une baisse de moral ou de motivation. Voici quelques astuces pour mieux s’adapter à ce changement :

– Ajuster progressivement l’heure du coucher et du réveil quelques jours avant le changement d’heure, afin d’habituer son organisme.

– S’exposer à la lumière naturelle en matinée pour synchroniser son horloge interne.

À lire Passage à l’heure d’hiver : s’il a lieu, voici la date à retenir

– Pratiquer une activité physique régulière afin de rester en forme et libérer des endorphines durant la période hivernale.

– Adopter une alimentation équilibrée et variée, riche en vitamines, minéraux et acides gras oméga-3.

– S’adonner à des activités qui aident à garder le moral : lecture, musique, rencontres amicales, etc.

En résumé, le passage peut présenter des avantages et inconvénients. Afin de mieux vivre cette transition, il est important de préparer son corps aux modifications de rythmes biologiques et mettre en place des actions pour gérer le manque de lumière et se sentir bien durant la période hivernale.