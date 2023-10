En supermarché, ces confitures ont été couronnées meilleures par l’application Yuka

Le choix d’une confiture ne doit pas être pris à la légère, car il existe une multitude de modèles et de types différents avec leurs propres qualités. Dans cet article, nous vous dévoilerons le classement des meilleures confitures selon l’application Yuka, en nous basant sur les caractéristiques de chaque produit.

Vous découvrirez ainsi des saveurs classiques comme la fraise ou l’abricot, mais aussi des mélanges plus audacieux ou des parfums inhabituels tels que le citron ou la bergamote.

Les confitures : un plaisir sucré à consommer avec modération #

Il est important de rappeler que les confitures sont généralement très riches en sucres, principalement en raison des sucres naturellement présents dans les fruits, mais aussi de l’ajout de sucre raffiné ou de sucre de canne.

Pour préparer des confitures saines, rien ne vaut les fruits frais de saison, en utilisant peut-être moins de sucre ou d’autres types d’édulcorants. Toutefois, pour ceux qui manquent de temps, les confitures du commerce restent une option pratique pour agrémenter vos petits-déjeuners ou concocter de délicieux desserts.

Comment choisir la meilleure confiture ? #

Pour savoir quelles sont les meilleures confitures à tartiner sur votre pain, vos toasts ou vos biscuits, il convient de prendre en compte plusieurs critères. L’application Yuka se révèle alors être un outil précieux pour vous aider dans votre choix.

Yuka : une application pour décrypter les étiquettes #

Yuka est une application mobile pour iOS et Android, développée par la société Yuca SAS. Elle permet de scanner les produits alimentaires et cosmétiques afin d’obtenir des informations détaillées sur leur impact sur la santé.

Son objectif est d’aider les consommateurs à choisir des produits considérés comme étant bons pour leur santé, tout en incitant les fabricants à améliorer la composition de leurs produits.

En scannant le code-barres d’un produit avec votre téléphone, Yuka accède aux détails de sa composition. Lorsque l’application juge que son impact est négatif, elle peut recommander des produits similaires plus bénéfiques pour la santé.

Les confitures passées au crible par Yuka #

Récemment, Yuka a analysé diverses confitures disponibles dans les supermarchés et les a classées en fonction de critères tels que la présence ou non d’additifs. Voici quelques-uns des résultats notables :

En sixième position, on trouve le pot de confiture extra de cassis de Jardin Bio.

Le top 3 des produits aux fruits rouges est dominé par deux marques de confiture, avec des scores allant de 84 à 88 sur 100.

Faire le bon choix pour une confiture saine et savoureuse #

Maintenant que vous connaissez les meilleures confitures selon Yuka, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix en fonction de vos préférences gustatives et de la qualité des ingrédients. N’oubliez pas que l’idéal est toujours de privilégier les confitures maison, préparées avec des fruits frais et peu de sucres ajoutés.

Astuces pour réussir sa confiture soi-même #

Pour réussir vos confitures maison, voici quelques conseils à suivre :

Utilisez des fruits frais et mûrs à point pour maximiser la saveur et éviter l’ajout de trop de sucre.

Essayez d’utiliser du sucre non raffiné ou d’autres édulcorants naturels tels que le miel ou le sirop d’agave.

Variez les plaisirs en expérimentant des mélanges de fruits ou des épices pour des saveurs originales.

Grâce à Yuka, vous avez désormais une meilleure idée des confitures à choisir dans les rayons de votre supermarché. Et surtout, n’hésitez pas à vous lancer dans la préparation de vos propres confitures maison, pour profiter au mieux des saveurs authentiques et des bienfaits des fruits. Alors à vos casseroles et régalez-vous !