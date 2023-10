La déconjugalisation de cette AAH est très problématique !

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) connaît une réforme majeure visant à adapter son montant selon la situation conjugale des individus.

D’après les estimations de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), entre 160 000 et 190 000 personnes verront leur allocation augmenter de 300 à 350 euros par mois, voire davantage dans certains cas.

Ce sont principalement les personnes handicapées sans revenu ou avec de très faibles revenus et dont le conjoint perçoit un salaire supérieur au Smic qui profiteront de cette réforme. Cette modification aura donc un impact positif sur le pouvoir d’achat de nombreux foyers concernés.

Pas d’effet pour certaines catégories de bénéficiaires #

La réforme n’impactera pas les allocations des familles monoparentales ou des couples sans ou avec de faibles revenus. Pour perdre cette allocation, il faut que le conjoint ait peu ou pas de ressources. Pour ne pas désavantager ces ménages, la loi les dirigera vers le régime le plus avantageux.

AAH : mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de calcul #

La Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) effectueront le calcul du montant le plus favorable après chaque déclaration de revenus, à soumettre tous les trois mois, afin d’aider les bénéficiaires à obtenir les avantages les plus appropriés.

Ce dispositif vise à rendre le système plus équitable et adapté aux besoins des personnes concernées.

Une mesure attendue par les associations de défense des droits des personnes handicapées #

Cette réforme de l’AAH constitue une avancée significative pour les droits des personnes handicapées, notamment en matière de compensation financière.

De nombreuses associations militaient depuis longtemps pour une meilleure prise en compte des situations conjugales dans le calcul de cette allocation. Grâce à ce changement, un grand nombre de bénéficiaires pourront voir leurs ressources augmenter et ainsi améliorer leur qualité de vie.

D’autres mesures complémentaires pour renforcer le soutien aux personnes handicapées (AAH) #

Dans un contexte où la politique en faveur des personnes handicapées est au cœur des préoccupations, cette réforme de l’AAH s’inscrit dans une dynamique plus large visant à soutenir et accompagner ces individus tout au long de leur vie.

Plusieurs mesures ont été mises en place afin de répondre aux différents besoins des personnes en situation de handicap :

Le développement de l’emploi accompagné #

Pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées, un dispositif d’emploi accompagné encourage le travail en milieu ordinaire.

Les entreprises bénéficient d’incitations financières et d’un soutien personnalisé pour favoriser l’intégration de travailleurs handicapés.

AAH : la simplification des démarches administratives #

Afin de faciliter l’accès aux droits, plusieurs mesures ont simplifié les démarches administratives concernant le handicap.

Création d’un numéro unique pour joindre les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH)

Mise en place d’une plateforme en ligne permettant la dématérialisation des demandes de prestations liées au handicap

L’amélioration de l’accessibilité des lieux publics #

Pour permettre aux personnes handicapées de se déplacer plus facilement dans les espaces publics, des actions ont été menées pour rendre ces lieux accessibles à tous. Cela concerne notamment les transports en commun, les établissements recevant du public ou encore les logements neufs construits depuis 2010.

Une réforme qui témoigne d’une volonté d’améliorer la situation des personnes handicapées en France #

La réforme de l’AAH et les mesures complémentaires marquent des avancées cruciales pour les droits des personnes handicapées. Elles reflètent l’engagement à améliorer la politique en leur faveur.